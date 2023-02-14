Порядка 300 атомщиков примут участие в ХХI Спартакиаде Калининской АЭС и подрядных организаций

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Соревнования пройдут по 15 видам спорта в течение года.

Спортсмены будут бороться за победу в плавании, легкой атлетике, шахматах, гиревом спорте, теннисе, баскетболе 3x3 и других дисциплинах. В программу состязаний впервые добавлены соревнования по бильярду и веселые старты. Всего в Спартакиаде примут участие порядка 300 спортсменов-атомщиков.

Открытие Спартакиады прошло 12 февраля 2023 года в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В этот же день состоялись соревнования по лыжным гонкам в формате эстафеты. Участвовали 6 команд по 4 человека. Мужчины преодолевали дистанцию в 3 км, женщины - 1,5 км. По итогам сильнейшей стала команда цеха тепловой автоматики и измерений с результатом в 35 минут 24 секунды. Второй стала команда работников подрядной организации «Калининатомэнергоремонт» со временем 36 минут 34 секунды. На третьем месте – сборная команда «Импульс», ее участники преодолели весь маршрут за 37 минут 3 секунды.

«Спорт стал неотъемлемой частью жизни нашего коллектива. Калининская атомная станция и профсоюзная организация на протяжении многих лет активно принимают участие в развитии спорта, занятии физической культурой и поддержании здорового образа жизни среди атомщиков и членов их семей», - обратился к участникам состязаний председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Александр Давыдов. Он отметил, что работники атомной станции и подрядных организаций ежегодно демонстрируют высокие спортивные показатели и регулярно пополняют копилку достижений победами на соревнованиях разного уровня.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По итогам соревнований в рамках XXI Спартакиады сильнейшие спортсмены войдут в сборную Калининской атомной станции, которой предстоит выступать на дивизиональных Спартакиадах работников концерна «Росэнергоатом».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС