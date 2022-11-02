Пёс сегодня очень рад, ведь в Твери парад собак!

Вот такой милый бульдожка был на летнем параде в горсаду летом. Фото: Городской Сад Тверь (Дирекция парков)

А не провести ли в Твери парад собак? Таким вопросом задались ведущие и гости тверского эфира радио «Комсомольская правда». Поводом к такому вопросу-предложению послужила дискуссия на тему выгула собак в Бобачевской роще. Группа жителей пожаловалась, что собачники выгуливают питомцев без поводков и намордников, да ещё и, простите, какашки в местах отдыха горожан оставляют.

Всё бы ничего, таков закон, но Твери мест-то организованного выгула нет. Есть одна единственная муниципальная площадка «Собачий дворик» на Соминке. Ее вместе с единомышленниками-собачниками много лет пробивал-выбивал у властей журналист, зоозащитник и депутат гордумы Дмитрий Нечаев.

Он тоже на эфире поддержал и идею парада собак, как возможность привлечения внимания властей к наличию в городе этих самых собак и отсутствию мест для их спокойного выгула.

- Нужно популяризировать владение животным, но показывать, что оно должно быть одновременно ответственным и комфортным. Чтобы человек, заводя животное, не утыкался в проблемы: а куда я поведу его гулять, а как на меня посмотрят соседи, что будет с чипизацией, где я буду получать ветуслуги и какого качества... И это правильно, если человек, прежде чем заводить собаку, такими вопросами озадачивается. А вот такая инициатива - парад собак - как раз будет способствовать популяризации культуры владения собаками.

Сразу скажу, подобные акции происходят в нашем городе, есть инициативная группа, которая организует подобные шоу, там организуют и устройство собак (у которых пока нет владельцев) в добрые руки, некоторые приюты и НКО к этим акциям присоединяются.

Очень хорошая идея была бы, создать на уровне города парад собак. Здесь люди ещё не определившиеся с выбором собаки, смогут получить консультации. Собаки без владельцев - возможно, обретут их, владельцы - смогут пообщаться друг с другом, равно как и их питомцы. Сначала эту идею можно вбросить в публичное пространство (что мы сейчас и делаем - Ред.), чтобы люди могли обсудить и форму проведения. Интересны будут конструктивные предложения по развитию этой инициативы. Обсуждаемо и место проведения. Где это будет проходить? В центре города? В горсаду? (Там подобные мероприятия уже проводились). Или это будет некое шествие по улицам города. Подумать, будет ли это костюмированный парад - конечно, чтоб животным было комфортно. Может это к празднику приурочить? Конечно, лучше в тёплое время года проводить. Может в рамках Дня города локально где-то делать такое мероприятие. Это и для развития туризма хорошо. В общем, любой большой путь начинается с первого шага. Будем надеется, что мы сегодня, в радиоэфире, дали старт новому хорошему проекту, - прокомментировал эту идею Дмитрий Нечаев.

Ну а мы хотим обратиться к вам, дорогие тверичане, присоединяйтесь! Если есть идеи по проведению парада собак - делитесь! Будем рады услышать все мнения в наших соцсетях. Вместе подумаем, придумаем и может ближе к лету собачий парад в Твери состоится.