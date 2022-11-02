Где погулять в Твери в День народного единства 4 ноября

У Памятника 4 ноября пройдет молебен. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В пятницу, 4 ноября, Тверь вместе со всей страной отмечает День народного единства. Городские власти опубликовали план мероприятий в праздничный день.

Итак, в 11 часов на площади Пушкина будет молодежная акция «Тверь – город воинской славы». У стелы «Город воинской славы» на пост заступят курсанты военно-патриотического объединения «Сокол» и реконструкторы из клуба «Дружина» в костюмах русских витязей XIV века, воинов XVII века, солдатов Тверского егерского батальона 1812 года и бойцов Красной Армии.

В Горсаду соберутся реконструкторы. В 11 часов стартует VI городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту».

В 15 часов в ДК «Химволокно» откроется традиционный фестиваль национальных культур «В единстве наций — сила народа», в котором примут участие творческие коллективы диаспор и автономий.

Не стоит забывать, что 4 ноября - это ещё и «Ночь искусств», а значит свободный вход на выставки и арт-собрания.

С 14 до 22 часов бесплатный вход на выставки «Линия горизонта» (лекционно-выставочный зал), «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» (большой выставочный зал).

К делам духовным: 4 ноября в Твери пройдет общегородской крестный ход. Начнётся он в 11.30 от Воскресенского собора, через Христорождественский монастырь, по мосту через реку Тьмаку до проспекта Калинина, повернёт на улицу Софьи Перовской, а там - прямиком до Советской на площадь князя Михаила Тверского. У памятника будет молебен.