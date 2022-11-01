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Общество1 ноября 2022 11:55

«В этой профессии узнаёшь, как люди живут»: Народный участковый из Тверской области рассказал о работе и семье

Поможем Денису Трушину стать самым народным участковым России!
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Победитель Тверского регионального этапа конкурса «Народный участковый», старший лейтенант полиции Денис Трушин

Победитель Тверского регионального этапа конкурса «Народный участковый», старший лейтенант полиции Денис Трушин

Фото: Виктория ТУШКОВА

У порога Заволжского РОВД меня встречает Денис Владимирович - симпатичный молодой парень (иначе не скажешь). В полицейской форме и при кобуре. Взгляд открытый. Вежливый, воспитанный. Характер, сразу видно, довольно сдержанный, но дружелюбный. В общем, победитель Тверского регионального этапа конкурса «Народный участковый», старший лейтенант полиции Денис Трушин мне сразу понравился: правильный он такой, что ли.

Оказалось, «парню» двадцать восемь. В полиции он служит шестой год. Имеет две благодарности руководства УМВД России по Тверской области. Его зона работы - Затверечье и посёлок Сахарово. На весь этот участок (а живут там около 40 тысяч человек) приходится четыре участковых. То есть в среднем по одному участковому уполномоченному на 10 тысяч населения.

С Денисом Трушиным в его педантично прибранном рабочем кабинете мы поговорили о профессии, семье и планах на жизнь. Давайте познакомимся поближе с лучшим участковым Тверской области и поможем ему победить во всероссийском этапе конкурса.

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

- У меня отец в милиции, а потом и в полиции работал. В 2016-м ушёл на пенсию, - рассказывает народный участковый Тверской области. - С детства были мысли стать полицейским. Отец меня в этом поддержал.

Будущий страж правопорядка заранее знал о профессии многое: и что работать часто приходится сверхурочно, и что люди бывают очень разные.

- Значит, розовых очков не было на вас?

- В целом - да. Немного романтики было, конечно. Например, не знал, что такой объём бумажной работы здесь, - улыбается Денис Трушин. - Но год-два - и втянулся. Тут хорошие товарищи и наставники.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Стать победителем двух тверских этапов конкурса «Народный участковый» Денису Трушину помогли родители, друзья и супруга, которая и предложила принять участие в конкурсе.

- Моя супруга тоже участковый, но сейчас в декрете. Сыну 2,5 года. Мы практически одновременно тут начали работать. А познакомились ещё студентами. Отучились, я отслужил в армии, поженились, - вспоминает Денис Трушин.

- Волновались за жену, когда на службе была? Работа всё-таки не самая спокойная.

- Волновался, конечно. Но мы оба знаем, как работа построена, и друг за друга стараемся не переживать. Единственное - времени на семью, конечно, совсем мало остаётся.

Кем вырастет сын родителей-полицейских, пока не угадать. Но служебными машинами мальчуган уже интересуется, форму любит разглядывать - может, и настоящая династия сложится?

- Если захочет пойти по нашим стопам, поддержу. И если не захочет - тоже, - говорит молодой отец.

БЫТОВУХА

Участок у Дениса Трушина, по его словам, довольно тихий. Основное, с чем приходится работать, - семейно-бытовые отношения.

- А случается такое, что жена пишет заявление на мужа-дебошира, а потом забирает?

- Да, это не редкость. Два-три дня проходит, супруги мирятся.

- И часто потом повторяются случаи?

- На самом деле по-разному. Бывает, повторяются. Но есть и такие, кто перевоспитывается. Мы профилактические беседы проводим, разъясняем. Некоторые мужья такие и пить перестают, и работу находят. Мы семьи многие посещаем периодически, кто-то на особом контроле стоит, если, например, в семье дети маленькие.

- А опасные ситуации случаются?

- Бывает, конечно. Когда человек пьяный, например. Ему тогда всё равно, кто перед ним. Но я считаю, что нужно с любым уметь договориться. Потом люди трезвеют, извиняются даже.

«СЫНОК, ТЫ ПОСЛУШАЙ…»

Многие своего участкового уже знают в лицо, помнят номер телефона. Карточки с информацией об участковых и нужными телефонами сами полицейские распространяют на своих участках - на всякий случай.

- Бывает, звонят: побеседуйте с мужем или сыном. А некоторым хочется, чтобы их просто выслушали.

- Участковый - он же и психолог?

- Да, именно так. Пожилым гражданам иногда просто хочется поговорить, особенно одиноким: о быте, о политике. Вообще, самое первое яркое впечатление у меня было, когда начал только работать. Вокруг столько людей - в магазинах, на улице. И все они вроде чужие. А тут начинаешь вникать в проблемы людей, узнавать, как они живут, что у них в жизни бывает…

- Это нелегко, наверное? Что от стресса спасает?

- Семья, конечно.

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШЕГО НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО!

Давайте поможем нашему конкурсанту победить в федеральном этапе конкурса «Народный участковый - 2022» - он этого вполне достоин. Проголосовать можно уже сейчас на сайте «Комсомолки».

Завершится голосование 10 ноября. Его результаты будут определяться не простым количеством голосов, а при помощи специальной формулы, учитывающей численность населения каждого региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

ВАЖНО!

Проголосовать можно только после аутентификации на сайте kp.ru с помощью учётной записи Yandex, VK или Google (если вы ещё не аутентифицированы, найдите в списке нашего кандидата и нажмите на сердечко у его фото; вам предложат пройти аутентификацию; затем вернитесь к карточке кандидата и вновь нажмите на сердечко, тогда ваш голос учтётся).

Каждый может проголосовать только один раз, так что активнее привлекайте друзей и знакомых!

Голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учётных записей (ботов) с целью накруток. Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

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