«В этой профессии узнаёшь, как люди живут»: Народный участковый из Тверской области рассказал о работе и семье

Победитель Тверского регионального этапа конкурса «Народный участковый», старший лейтенант полиции Денис Трушин Фото: Виктория ТУШКОВА

У порога Заволжского РОВД меня встречает Денис Владимирович - симпатичный молодой парень (иначе не скажешь). В полицейской форме и при кобуре. Взгляд открытый. Вежливый, воспитанный. Характер, сразу видно, довольно сдержанный, но дружелюбный. В общем, победитель Тверского регионального этапа конкурса «Народный участковый», старший лейтенант полиции Денис Трушин мне сразу понравился: правильный он такой, что ли.

Оказалось, «парню» двадцать восемь. В полиции он служит шестой год. Имеет две благодарности руководства УМВД России по Тверской области. Его зона работы - Затверечье и посёлок Сахарово. На весь этот участок (а живут там около 40 тысяч человек) приходится четыре участковых. То есть в среднем по одному участковому уполномоченному на 10 тысяч населения.

С Денисом Трушиным в его педантично прибранном рабочем кабинете мы поговорили о профессии, семье и планах на жизнь. Давайте познакомимся поближе с лучшим участковым Тверской области и поможем ему победить во всероссийском этапе конкурса.

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

- У меня отец в милиции, а потом и в полиции работал. В 2016-м ушёл на пенсию, - рассказывает народный участковый Тверской области. - С детства были мысли стать полицейским. Отец меня в этом поддержал.

Будущий страж правопорядка заранее знал о профессии многое: и что работать часто приходится сверхурочно, и что люди бывают очень разные.

- Значит, розовых очков не было на вас?

- В целом - да. Немного романтики было, конечно. Например, не знал, что такой объём бумажной работы здесь, - улыбается Денис Трушин. - Но год-два - и втянулся. Тут хорошие товарищи и наставники.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Стать победителем двух тверских этапов конкурса «Народный участковый» Денису Трушину помогли родители, друзья и супруга, которая и предложила принять участие в конкурсе.

- Моя супруга тоже участковый, но сейчас в декрете. Сыну 2,5 года. Мы практически одновременно тут начали работать. А познакомились ещё студентами. Отучились, я отслужил в армии, поженились, - вспоминает Денис Трушин.

- Волновались за жену, когда на службе была? Работа всё-таки не самая спокойная.

- Волновался, конечно. Но мы оба знаем, как работа построена, и друг за друга стараемся не переживать. Единственное - времени на семью, конечно, совсем мало остаётся.

Кем вырастет сын родителей-полицейских, пока не угадать. Но служебными машинами мальчуган уже интересуется, форму любит разглядывать - может, и настоящая династия сложится?

- Если захочет пойти по нашим стопам, поддержу. И если не захочет - тоже, - говорит молодой отец.

БЫТОВУХА

Участок у Дениса Трушина, по его словам, довольно тихий. Основное, с чем приходится работать, - семейно-бытовые отношения.

- А случается такое, что жена пишет заявление на мужа-дебошира, а потом забирает?

- Да, это не редкость. Два-три дня проходит, супруги мирятся.

- И часто потом повторяются случаи?

- На самом деле по-разному. Бывает, повторяются. Но есть и такие, кто перевоспитывается. Мы профилактические беседы проводим, разъясняем. Некоторые мужья такие и пить перестают, и работу находят. Мы семьи многие посещаем периодически, кто-то на особом контроле стоит, если, например, в семье дети маленькие.

- А опасные ситуации случаются?

- Бывает, конечно. Когда человек пьяный, например. Ему тогда всё равно, кто перед ним. Но я считаю, что нужно с любым уметь договориться. Потом люди трезвеют, извиняются даже.

«СЫНОК, ТЫ ПОСЛУШАЙ…»

Многие своего участкового уже знают в лицо, помнят номер телефона. Карточки с информацией об участковых и нужными телефонами сами полицейские распространяют на своих участках - на всякий случай.

- Бывает, звонят: побеседуйте с мужем или сыном. А некоторым хочется, чтобы их просто выслушали.

- Участковый - он же и психолог?

- Да, именно так. Пожилым гражданам иногда просто хочется поговорить, особенно одиноким: о быте, о политике. Вообще, самое первое яркое впечатление у меня было, когда начал только работать. Вокруг столько людей - в магазинах, на улице. И все они вроде чужие. А тут начинаешь вникать в проблемы людей, узнавать, как они живут, что у них в жизни бывает…

- Это нелегко, наверное? Что от стресса спасает?

- Семья, конечно.

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШЕГО НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО!

Давайте поможем нашему конкурсанту победить в федеральном этапе конкурса «Народный участковый - 2022» - он этого вполне достоин. Проголосовать можно уже сейчас на сайте «Комсомолки».

Завершится голосование 10 ноября. Его результаты будут определяться не простым количеством голосов, а при помощи специальной формулы, учитывающей численность населения каждого региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

ВАЖНО!

Проголосовать можно только после аутентификации на сайте kp.ru с помощью учётной записи Yandex, VK или Google (если вы ещё не аутентифицированы, найдите в списке нашего кандидата и нажмите на сердечко у его фото; вам предложат пройти аутентификацию; затем вернитесь к карточке кандидата и вновь нажмите на сердечко, тогда ваш голос учтётся).

Каждый может проголосовать только один раз, так что активнее привлекайте друзей и знакомых!

Голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учётных записей (ботов) с целью накруток. Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12:00 и 17:00 по московскому времени.