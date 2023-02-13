С 1 декабря 2022 года в Российской Федерации начали оформлять цифровые полисы ОМС, представляющие собой индивидуальные штрихкоды

Пример выписки из ЕРЗ с данными полиса и штрихкодом

Сообщается, что получить электронный полис ОМС могут все граждане РФ, кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц. Полисы ОМС доступны также трудящимся иностранцам стран ЕАЭС и иностранным лицам, не имеющим гражданства, беженцам и вынужденным переселенцам. Для этого им потребуется регистрация в соответствующих инстанциях.

Из-за введения цифровых полисов были утверждены новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь данные о застрахованных собраны в едином регистре застрахованных (ЕРЗ). Таким образом, исключается дублирование информации, ускоряется скорость обмена данными, упрощается оформление документов.

Если человек застрахован в системе обязательного медицинского страхования и у него имеется бумажный или пластиковый полис ОМС, то цифровой полис формируется автоматически. Отдельного оформления он требует только если человек впервые регистрируется в системе ОМС, например, если это новорожденный, иностранец с правом на ОМС или получающий российское гражданство иностранец. Новые пластиковые или бумажные полисы выдаваться не будут, но ранее выданные полисы ОМС продолжают действовать.

Гражданам РФ полис ОМС выдается на бессрочной основе и номер его не меняется. Если изменяются персональные данные, то следует сообщить об этом в страховую медицинскую организацию в течение одного месяца.

Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на едином портале государственных услуг. После чего он сохраняется на компьютере или смартфоне. Помимо этого, можно получить выписку из ЕРЗ с данными полиса и штрихкодом, она выдается по запросу в страховой медицинской организации.

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области напоминает: помощью страхового представителя Вы можете воспользоваться бесплатно. При любой проблеме, связанной с получением медицинской помощи, звоните в свою страховую медицинскую организацию. Если Вы застрахованы в нашей компании, узнать место и график работы страховых представителей в нашем регионе можно по телефону 8-800-350-13-26 (звонок бесплатный) или на сайте www.kapmed.ru.

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