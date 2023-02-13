Комиссия Росэнергоатома выявила лучшие практики Калининской АЭС в области совершенствования системы качества

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Оценку проводила комиссия центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом».

По словам председателя комиссии, главного технолога Департамента инженерной поддержки Концерна Олега Захарова, подобные проверки проходят на всех атомных станциях России каждые два года. Они направлены на повышение уровня эксплуатационной безопасности, диагностику реализации системы качества, обмен опытом, определение зон развития и лучших практик.

Проверке подлежали такие функциональные области как проектирование, производственная деятельность, эксплуатация радиационных источников, обращение с радиоактивными отходами, диагностирование оборудования, метрологическое обеспечение и другие. В ходе аудита комиссия изучила документы по направлениям проверки, провела обходы производственных помещений, интервьюирование персонала.

«Результаты проверки, как и общее впечатление, положительные, атомная станция показывает хорошие результаты. Требования программ обеспечения качества по проверенным направлениям деятельности на Калининской АЭС выполняются», - сказал Олег Захаров.

Он отметил, что на предприятии ведется эффективная работа по анализу событий низкого уровня, обнаружению слабых мест и недостатков, которые могут привести к нежелательным последствиям, персонал нацелен на обеспечение надежной работы.

Также членами комиссии были выявлены семь положительных практик, которые будут рекомендованы к распространению на другие атомные станции России. В их числе – проведение анализа рисков при подготовке к работам, внедрение журнала состояния оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом, качественные процедуры по работе с журналами дефектов и заявок и другие.