Что было сделано в Тверской области за год по Адресной инвестпрограмме

Строительство Западного моста в Твери также включено в АИП. Фото: Александр ЖМУЛИН

Детские сады, газопроводы, сооружения водоснабжения и другие объекты были построены в 2022 году в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) региона в 2022 году. Итоги подвели 13 февраля на заседании областного правительства. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что Президент России назвал опережающую модернизацию инфраструктуры одним из основных принципов устойчивого экономического развития нашей страны:

- На это направлена наша Адресная инвестиционная программа. В текущем году планируется завершение строительства важных объектов образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии, - уточнил Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

Как объявлено на заседании, в 2022-м завершены 28 проектов в 14 муниципалитетах. Еще свыше 20 объектов, включенных в АИП, находятся в работе.

Приведем несколько примеров.

В 2022 году по АИП построены и открыты детские сады: в Твери - «Чебурашка», в Вышнем Волочке - «Теремок».

Одним из завершенных в 2022-м объектов АИП стал детский сад "Чебурашка" в Твери. Его открыли в конце августа. Фото: ПТО

Также полностью реконструированы очистные сооружения в селе Городня Конаковского района и пока частично (завершен первый этап) - в Конаково.

В Твери заменены на современные старые трубы нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

В селе Горицы Кимрского округа и селе Застолбье Рамешковского округа построены новые котельные.

Выполнен значительный объем работ по газификации территорий. Так, Красном Холме и Оленино построены внутрипоселковые газовые сети. В 2022-м начаты работы по прокладке газопроводов в Нелидово. Построены объекты газификации в населенных пунктах Кимрского, Сонковского, Ржевского, Рамешковского, Вышневолоцкого округов, Конаковского и Калининского районов. Подготовлена проектная документация на строительство внутрипоселковых газовых сетей по поселку Максатиха.

В дорожной отрасли реконструирован подъезд к деревне Дорожаево Зубцовского округа, построена пешеходная дорожка вдоль автотрассы Москва - Рига - Хорошево в Ржевском округе. Подготовлена документация для реконструкции мостов через реку Райчону на автодороге Торжок - Осташков и через реку Ведемью на трассе Михайловское - Власьево - Вишняково в Калининском районе.

Ряд объектов Адресной инвестиционной программы продолжает строиться. Прежде всего тут стоит упомянуть такие масштабные проекты, как Западный мост (февральский репортаж со стройплощадки читайте здесь) и новый комплекс Детской областной клинической больницы в Твери, здание для Бежецкой районной больницы.

В ноябре на стройке детской областной больницы набрали темп работы по возведению подземного этажа. Фото: ПТО

Также по АИП идут работы по созданию детских поликлиник в Кимрах, Твери, Торжке, взрослой поликлиники в Старице. Помимо этого, строятся школа и детский сад в столице Верхневолжья.

Продолжается модернизация очистных сооружений в Твери, Старице, Торжке, водозаборных сооружений в Ржеве.

В рамках АИП строится и несколько спортобъектов в Твери: гребная база на реке Тверце, центр по видам гребле на Волге, футбольный манеж.

И это далеко не все объекты АИП.

На 2022 год на программу было заложено около 12,7 млрд рублей. С 2023 по 2025 год, согласно принятому в прошедшем декабре решению областного правительства, на эти цели выделяется свыше 37,3 млрд рублей. В АИП на этот период включено включено 62 объекта в 18 муниципалитетах.