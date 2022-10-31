От автотележки до распознавателя образов: Тверская студентка получила грант на разработку в области технического зрения

Экспериментальная установка в процессе распознавания сорняков... Фото: предоставлено Анастасией Акуловой.

Вы знаете, что такое модель камеры технического зрения? Оказывается, полезная вещь. Именно за эту разработку недавно студентка Тверского госуниверситета Анастасия Акулова была включена в список 1000 победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На развитие проекта наша землячка получит 1 000 000 рублей.

«КП»-Тверь» связалась с Анастасией Акуловой и узнала подробности о ее разработке.

Анастасия перешла на второй курс факультета «Прикладная математика и кибернетика».

Она рассказала, что над проектом работала не одна, а в команде:

- Идея разработки зародилась еще в процессе командной разработки AGV - тележки автоматической транспортной, в которой я участвовала. На этот проект группа студентов ТвГУ получила грант от Фонда содействия инновациям. Тележке необходимо было как-то ориентироваться в пространстве, и после проведения экспериментов было принято решение использовать именно техническое зрение как самый оптимальный вариант. Продолжая исследовать рынок, мы поняли, что спрос на устройства технического зрения куда больше. Потому приняли решение выделить камеру в отдельную ветвь разработки. Над ней работаю я и еще несколько студентов? в том числе Ксения Скороделова и Николай Подколзин, под руководством нашего наставника - аспиранта ТвГУ Михаила Бабайцева - на производственных мощностях университетского научно-технического клуба «Physica. Начало пути». Победа в конкурсе - это упорный труд всех членов команды. Было много трудностей, но мы рискнули, упаковали разработку и презентовали экспертам фонда - и им она понравилась!

Анастасия Акулова (в центре) и ее коллеги-студенты - Ксения Скороделова и Николай Подколзин. Фото: предоставлено Анастасией Акуловой.

Анастасия уточнила, что о грантовом конкурсе узнала случайно примерно год назад: сёрфила в интернете и наткнулась на объявление о нем от центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области.

- В чем же суть проекта, что это за устройство?

- Это модуль камеры технического зрения, которая может интегрироваться в различные сферы жизни человека. Камера технического зрения - это программно-аппаратный комплекс, назначение которого - распознавать образы. Например, при его помощи можно определять спелые ягоды на грядке, ориентировать робототехнические комплексы в пространстве, разграничивать доступ людей куда-либо по их лицам и т.д. Внешне прибор представляет собой коробочку, размером не намного больше компьютерной мыши, в которой спрятаны радиоэлектронные компоненты и оптика. Уникальность камеры заключается в том, что она может самостоятельно предварительно распознавать образы посредством оптимизированных алгоритмов, реализованных в коде, за счет наличия встроенного микрокомпьютера на базе отечественной оперативной системы Astra Linux.

Анастасия уточнила, что в ближайшее время есть планы испробовать модуль камеры технического зрения на поиске сорняков на грядках в экспериментальной теплице областного образовательного центра «Орион», применить для распознавания лиц на пропускном пункте одного из тверских предприятий. Кроме того, с помощью устройства предполагается провести подсчет птиц вместе с тверскими орнитологами.

- Что дальше, какие перспективы у проекта?

- По условиям гранта нужно будет создать юридическое лицо. Далее продолжатся упорная разработка, оттачивание алгоритмов распознавания образов. Из ожиданий - получение жизнеспособного продукта по истечении года и пилотное внедрение разработки на предприятиях города и области.