Страховой представитель — универсальный помощник пациента

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

А именно: с вопросами о порядке получения медицинской помощи и качестве обслуживания в медицинской организации, о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования, а также о том, каким образом защитить свои права в случае их нарушения. Но каждый застрахованный может обратиться к страховым представителям.

Страховых представителей часто называют «менеджерами здоровья», т.к. они помогают вам координировать действия и контролировать соблюдение ваших интересов при организации и оказании медицинской помощи в целях сохранения вашего здоровья. В нашей компании работает круглосуточная бесплатная горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Страховые представители разъясняют права застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи, информируют граждан о прохождении диспансеризации, профилактических осмотров, в случае необходимости связываются с руководством медицинской организации и помогают решить проблемы при получении гражданами медицинской помощи.

Во всех страховых компаниях работают страховые представители разных уровней. Они решают разные вопросы – начиная от того, как получить медицинский полис, заканчивая жалобами на бездействие медицинского персонала в конкретной больнице. На все вопросы были даны консультации, либо была проведена экспертиза качества медицинской помощи.

В некоторых медицинских организациях области размещены телефоны прямой связи граждан со страховыми представителями своей компании. Нажав одну кнопку можно узнать:

- когда и как можно бесплатно пройти профосмотр или диспансеризацию, в том числе углубленную, связанную с перенесенным Ковид-19?

- что включают в себя профмероприятия, с чего начать?

- подлежит ли ваше заболевание диспансерному наблюдению?

- как получить консультацию специалиста, обследование на оборудовании, которых нет в вашей поликлинике;

- какие сроки ожидания плановой и неотложной бесплатной медпомощи?

как получить направление на диагностику, лечение в выбранный Вами стационар?

- что такое дистанционная медицинская помощь, телемедицинская консультация?

- в каких случаях Вы не обязаны ничего оплачивать?

- где получить полис ОМС, в т.ч. новорожденному, иностранцу, в каких случаях и как его нужно актуализировать?

- где и как пройти вакцинацию от Ковид-19;

Страховыми представителями 3 уровня (врачами-экспертами) нашего филиала проводится огромное количество экспертиз во всех медицинских организациях области, работающих в системе обязательного медицинского страхования - порядка 100 больниц. Ежемесячно нами проверяется медицинская документация (амбулаторные карты, истории болезни) и в случае обнаружения нарушений, к медицинским организациям применяются финансовые санкции. В каких-то медицинских организациях из года в год количество нарушений уменьшается, это значит, главный врач анализирует все найденные нарушения и принимает необходимые меры для исправления ситуации, а это значит, он грамотно и эффективно руководит своим учреждением в непростое для здравоохранения время. В других же медицинских организациях, к сожалению, количество нарушений не меняется в лучшую сторону.

Система обязательного медицинского страхования нужна и важна, а эффективность работы страховой компании должна основываться на результатах проделанной работы по защите прав застрахованных граждан и приведет только к повышению уровня здоровья нашего населения.

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д.4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

«КАПИТАЛ МС» – ЭТО ДОСТУПНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018

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