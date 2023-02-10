Ночные рюмочные подкинули проблем, но контрафактного алкоголя в Тверской области нет

Гнать самогон по закону можно. А вот продавать его - нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Почему-то в России никто не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура - это всякий знает», - писал в своей прозаической поэме «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев. Произведение остаётся нетленкой, однако времена меняются.

Сегодня проблема употребления внутрь не предназначенных для этого спиртосодержащих жидкостей в Тверской области снята с карандаша. По крайней мере, в тверской полиции сообщают: вопрос с торговлей «боярышником» решён, а, к примеру, некачественной стеклоомывающей жидкости пока полно, но используют её покупатели по назначению. Что, правда, тоже не здорово. И даже контрафактных водки, коньяка и виски в регионе давно не находят. Но обо всём по порядку.

О нарушениях в сфере оборота спиртосодержащей продукции рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Тверской области Роман Павлов. По его словам, за 2022 год в регионе из незаконного оборота было изъято более 17 тонн алкогольной продукции. Аппетиты у недобросовестных алкоторговцев растут: в 2021 году стражи порядка изъяли на шесть тонн спиртного меньше.

САМОГОНЩИКИ И ПРОДАЖА СПИРТНОГО ДЕТЯМ

Статистика основных нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, снижается.

- В 2022 году было зарегистрировано 47 случаев торговли спиртосодержащей продукцией физическими лицами. А в 2021 году таких случаев было 86, - приводит пример Роман Павлов.

Меньше в 2022 году ловили за руку продавцов, отпускавших спиртное несовершеннолетним. Статистика продаж горячительного детям снизилась на 20%. В 2022 году было зарегистрировано 99 таких случаев.

НОЧНЫЕ РЮМОЧНЫЕ

- Постоянными посетителями таких заведений являются преимущественно граждане, злоупотребляющие алкоголем. Это создаёт предпосылки для правонарушений: краж, причинения вреда здоровью, нахождения в общественном месте пьяным. Выходя из рюмочных, пьяные клиенты пристают к гражданам, провоцируя конфликты… Но торговля алкоголем в рюмочных и закусочных по закону не имеет временных ограничений, - разводит руками Роман Павлов. - Конечно, если они реализуют алкоголь по правилам: в розлив для употребления на территории рюмочной.

Справиться с ночными «наливайками», похоже, никак нельзя. Те, что работают, работают по выданному разрешению. А его подобные питейные заведения получают в региональном Министерстве по обеспечению контрольных функций, если соответствуют всем установленным правилам: метражу, наличию санузла и так далее.

Поэтому полицейским остаётся устранять последствия: заниматься пьяными конфликтами, драками, кражами да ловить в общественных местах сильно подгулявших граждан.

СТЕКЛООМЫВАЙКА, БОЯРЫШНИК И КОНТРАФАКТ

Торговлю контрафактной стеклоомывающей жидкостью полиция также отслеживает в рамках пресечения преступлений на алкогольном рынке. Но «омывайку» уже вроде как не пьют, говорит Роман Павлов. Однако травятся ею по-прежнему - ядовитыми парами (например, метанола), которые выделяются при использовании.

Стеклоомывающую жидкость стражи порядка рекомендуют покупать только в специализированных магазинах и ни в коем случае не на обочинах дорог, с рук. За 2022 год из незаконного оборота было изъято 70 тонн ядовитой стеклоомывайки.

Что до того же «боярышника», который одно время активно употребляли алкозависимые граждане, покупая подозрительного качества настойку чуть ли не в хозяйственных магазинах, то эта проблема на настоящий момент решена, коротко заметил Роман Павлов.

И контрафактного (поддельного) алкоголя в регионе не находят уже 4-5 лет. Тот, что изымается из оборота, обычно просто продаётся без лицензии или не имеет документов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году в Тверской области:

- всего 1122 административных правонарушения зарегистрировано в области оборота алкогольной продукции;

- пресечено 388 нарушений торговли алкоголем со стороны заведений общепита;

- зарегистрировано 279 случаев реализации алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота на территории РФ;

- зарегистрировано 1547 случаев распития алкоголя в общественных местах;

- оформлено более 13 тысяч человек, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;

- зарегистрировано 1935 случаев хулиганства, совершённого под воздействием спиртного;

- пресечено 126 фактов торговли контрафактной стеклоомывающей жидкостью.