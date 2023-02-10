Какие события включены в туристический календарь Тверской области 2023 года

10 февраля отмечается День памяти Александра Пушкина. В Тверском краю с именем великого поэта прямо или косвенно связаны несколько событий в туркалендаре. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Правительство региона недавно утвердило туристический календарь Тверской области на 2023 год. В него вошло несколько десятков гастрономических, спортивных, музыкальных, этнографических, агротуристических и других событий. «КП»-Тверь» изучила, на каких фестивалях, акциях, праздниках в Верхневолжье можно интересно провести время.

Мы обратились к календарю событий, предоставленному официальным туристическим порталом Тверской области. Прошедший январь в расчёт уже не брали.

Отметим для начала, что ожидаемо наибольший выбор событий в туркалендаре выпадает на июль (девять), а также на май, июнь, август и сентябрь (по семь-восемь).

В феврале обилие мероприятий приходится на Масленицу, на 26-е число (воскресенье). В этот день - «Барская Масленица» в экоотеле в Старицком округе, праздничное действо «Кашинская гостейка» в Кашине, кулинарный фестиваль «Блин с припёком» в Торжке (проводит Всероссийский историко-этнографический музей), а также кубок областной столицы по джип-триалу и джип-спринту «Лебёдушкино озеро» в «Парке приключений Павлова» в Твери.

Среди наиболее известных, устоявшихся в Верхневолжье событий туркалендаря, конечно же, гастрономические фестивали. Например, «Верещагин СырFest» в Конаковском районе. Он возвращает к истокам сыроварения, погружает в историю сыроделия на Руси и знакомит с многообразием сырных сортов. И, кстати, именно на конаковской земле Николаем Верещагиным (брат известного художника-баталиста) в XIX веке была основана первая российская сыроварня. Отсюда и название фестиваля. В этом году он запланирован на 21-22 мая.

Еще один по-настоящему брендовый для нашего региона гастрономический фестиваль - «У Пожарского в Торжке». Гвоздь программы тут, конечно, знаменитая пожарская котлета. Плюс на этом фестивале всегда большая культурно-развлекательная программа. В 2023-м он состоится 3 июня.

Или возьмем, к примеру, «Селигерский рыбник» в Осташкове. Этот вкусный праздник рыбного изобилия проводится в старинном городе, на берегу прекрасного озера Селигер. На нём обязательно готовят огромный пирог с рыбой. Фестиваль запланирован 29 июля.

Вот такой огромный пирог с рыбой в виде "Царя-налима" приготовили в прошлом году для "Селигерского рыбника" монахини Богородицкого Житенного монастыря. Фото: Фото: VK/Богородицкий Житенный женский монастырь

Также вкусно отдохнуть можно на таких гастрофестивалях с этноколоритом, как Фестиваль каши в Кашине (24 июня), «Калитка» в селе Толмачи Лихославльского округа (19 августа), «Вкус Верхневолжья» в Твери (9-10 сентября), «Походная кухня» в Калязине (16 сентября).

Тверская область богата и на культурные события. Так, в Тверской филармонии с 15 по 30 марта запланирован ряд концертов в рамках Международного фестиваля музыки Иоганна Баха. Между прочим, на этих концертах звучит не только классическая музыка, но можно услышать и джаз, к примеру.

Ещё одной визитной карточкой в культурной жизни региона стал ежегодный арт-фестиваль «Пленэр на Академичке». Для публики там готовится большая программа, в центре которой открытые пленэры художников. Приезжайте с 22 мая по 1 июня на Академическую дачу имени Ильи Репина в Вышневолоцком округе и сами всё увидите.

Среди других известнейших культурных событий - усадебный праздник «Сиреневое Домотканово» в деревне Красная Новь Калининского района (27 мая), Пушкинский праздник поэзии в Берново Старицкого района (4 июня), фольклорный праздник «Троицкие гулянья» в архитектурно-этнографическом музее «Василёво» под открытым небом в Торжокском районе (10 июня), фестиваль творчества «Замытская радуга» в селе Замытье под Рамешками (1 июля), межрегиональный Козловский фестиваль карельской культуры Oma Randa в селе Козлово Спировского округа (15 июля), фестиваль авторской песни памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра» на Селигере в Осташковском округе (17-23 июля), фестиваль джазовой музыки «Джаз-пленэр в Домотканово» в Калининском районе и другие.

На территории музея Пушкина в Берново на прошлом празднике поэзии даже был балет. Фото: ПТО

Знаменит наш край и «ламповыми» историческими фестивалями реконструкторов, где можно почувствовать дух прошлых времён.

Многим уже прекрасно известны многолетние «Новоторжский рубеж» (пройдёт на территории музея под открытым небом в Василёво, под Торжком, с 30 апреля по 1 мая), «Тверская застава» (7,8 мая на берегу Волги рядом с Химинститутом на окраине Твери), «Былинный берег» (21-23 июля в Кимрском округе), «Княжество Тверское» (17 сентября в парке «Тьмака» в центре Твери).

Набирает популярность и фестиваль «Герои трёх эпох» в Торжке. Он интересен тем, что там можно увидеть сразу три исторические площадки: «Средневековый лагерь», «Лагерь Смутного времени», «Лагерь Великой Отечественной войны». В этом году он запланирован на 6 мая.

Туристический календарь Тверской области в этом году дополнен и относительно новыми событиями. Так, 20 мая в деревне Чашково, под Лихославлем, состоится Карельский фестиваль травничества Heinä Fest. Там можно узнать много интересного и полезного про весенние и летние сборы трав, побывать на экскурсиях по «Карельскому дому» и по лесу, поучаствовать в создании фито-гобеленов и т.д. На самом деле этот фестиваль уже проводился в прошлом году, но в официальный туркалендарь региона он включён впервые.

Больше всего мероприятий, вошедших в туристский календарь, будет организовано в Твери, Вышневолоцком, Кашинском и Осташковском округах, а также в Конаковском, Торжокском и Калининском районах.

Графика: Туристический портал Тверской области (welcometver.ru)

Графика: Туристический портал Тверской области (welcometver.ru)

Графика: Туристический портал Тверской области (welcometver.ru)

Графика: Туристический портал Тверской области (welcometver.ru)

Графика: Туристический портал Тверской области (welcometver.ru)

Подробнее календарь событий изучайте на сайте тверского туристического портала.