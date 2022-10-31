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Общество31 октября 2022 13:00

В Твери началась выдача справок членам семей мобилизованных: какие документы и куда нести

Рассказываем, какие документы для справок нужно предоставить семьям мобилизованных
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Семьи мобилизованных могут рассчитывать на льготы только при наличии справок.

Семьи мобилизованных могут рассчитывать на льготы только при наличии справок.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери начался приём заявлений на получение справок от членов семей мобилизованных. Занимаются этим специалисты «Управления социальной политики» - здесь идёт личный приём членов семей мобилизованных. Об этом сообщает администрация Твери. Справка поможет воспользоваться льготами, положенными семьям мобилизованных.

В «Управление социальной политики» надо предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным государственным органом);

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии); - документ о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

- свидетельство об установлении отцовства и иные документы, подтверждающие родство в соответствии с федеральным законодательством;

- справка об установлении инвалидности (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);

- справка из образовательной организации о прохождении обучения по очной форме обучения (для семей, имеющих детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);

- письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прием граждан идет по адресу: Тверь, площадь Гагарина, 3. Уточнить всю необходимую информацию, касающуюся посещения, можно по следующим телефонам: для жителей Заволжского района – кабинет №18, тел: (4822) 33-07-55, для жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов – кабинет №14, тел: (4822) 34-10-91.

Кто может получить эту справку:

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области» к членам семьи мобилизованного относятся:

- супруг (супруга) мобилизованного;

- несовершеннолетние дети мобилизованного;

- дети мобилизованного старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети мобилизованного в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- родители мобилизованного.

ВАЖНО

Меры поддержки семей мобилизованных в Тверской области

(утверждены на заседании регионального правительства 4 октября)

В сфере здравоохранения для семей мобилизованных предусмотрено внеочередное обслуживание в 55 государственных медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, а также обеспечение детей путевками для санитарно-курортного лечения.

Также дети мобилизованных получат первоочередное право на зачисление в региональные детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования. Возможен также перевод ребенка из одного детского сада в другой – ближе к дому.

Члены семей получат возможность бесплатного посещения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе соревнований и массовых катаний на коньках, а также культурных событий в театрах, музеях, выставочных залах, культурно-досуговых учреждениях, филармонии.

Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в соцпомощи.

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