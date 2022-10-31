В Твери началась выдача справок членам семей мобилизованных: какие документы и куда нести

Семьи мобилизованных могут рассчитывать на льготы только при наличии справок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери начался приём заявлений на получение справок от членов семей мобилизованных. Занимаются этим специалисты «Управления социальной политики» - здесь идёт личный приём членов семей мобилизованных. Об этом сообщает администрация Твери. Справка поможет воспользоваться льготами, положенными семьям мобилизованных.

В «Управление социальной политики» надо предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным государственным органом);

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии); - документ о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

- свидетельство об установлении отцовства и иные документы, подтверждающие родство в соответствии с федеральным законодательством;

- справка об установлении инвалидности (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);

- справка из образовательной организации о прохождении обучения по очной форме обучения (для семей, имеющих детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);

- письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Прием граждан идет по адресу: Тверь, площадь Гагарина, 3. Уточнить всю необходимую информацию, касающуюся посещения, можно по следующим телефонам: для жителей Заволжского района – кабинет №18, тел: (4822) 33-07-55, для жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов – кабинет №14, тел: (4822) 34-10-91.

Кто может получить эту справку:

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области» к членам семьи мобилизованного относятся:

- супруг (супруга) мобилизованного;

- несовершеннолетние дети мобилизованного;

- дети мобилизованного старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети мобилизованного в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- родители мобилизованного.

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(утверждены на заседании регионального правительства 4 октября)

В сфере здравоохранения для семей мобилизованных предусмотрено внеочередное обслуживание в 55 государственных медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, а также обеспечение детей путевками для санитарно-курортного лечения.

Также дети мобилизованных получат первоочередное право на зачисление в региональные детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования. Возможен также перевод ребенка из одного детского сада в другой – ближе к дому.

Члены семей получат возможность бесплатного посещения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе соревнований и массовых катаний на коньках, а также культурных событий в театрах, музеях, выставочных залах, культурно-досуговых учреждениях, филармонии.

Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в соцпомощи.