Досуг в Твери с 9 по 15 февраля: Шедевры русской живописи, телесность в керамике и музыкальный калейдоскоп с "Битлз"

Рассказываем об интересных выставках и концертах.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Шишкин, Репин и Айвазовский
10 февраля в малом зале тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка «Шедевры русской живописи» - цифровые воспроизведения картин великих художников Шишкина, Репина, Айвазовского.
Узнаваемые полотна художников XIX века перенесут зрителя в самые красивые месте русской природы.
В трех залах будут представлены такие картины, как «Иван Грозный и его сын Иван», «Бурлаки на Волге», «Девятый вал», «Корабельная роща» и многие другие.
Выставка будет открыта до 16 апреля.
Цена билетов: 270 - 300 - 350 рублей.
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«Ода телесности»
Так называется выставка художницы-керамистки Полины Камардиной, на которой представлены произведения последних трёх лет. Экспозиция открыта до 19 февраля в тверском центре современной культуры "Рельсы" (улица Трехсвясткая, 18а).
Выставка посвящена восприятию тела.
11 февраля в 14:00 сама художница проведет по ней экскурсию, посвятив публику в нюансы своего творчества.
Записываться на выставку и экскурсию необходимо заранее на сайте культурного центра.
Цена билета: 250 рублей.
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Русские песни, "Битлз в джазе" и музыка мира
Тверская филармония приглашает любителей музыки на интересные концерты.
10 февраля в 18:30 - на “Мелодии русской души”.
Ансамбль русских народных инструментов «ОРНАМЕНТ» (руководитель – лауреат международных конкурсов Александр Фефилов) и солистка – заслуженная артистка России Галина Шумилкина исполнят русские народные песни, романсы и произведения советских композиторов.
Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.
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11 февраля в 18:00 филармония приглашает на концерт "Краски мира".
Публике обещают яркое путешествие по странам и народам мира – настоящее удовольствие для слуха и души.
Музыку народов мира исполнят струнный квинтет «Ad Libitum», Мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано), Александр Ипполитов (ударные).
Стоимость: 400 рублей.
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12 февраля в 18:00 публику ждет концерт "Джазовые портреты Битлз" от квартета Олега Бутмана (брата известного саксофониста) и его жены Натальи.
Хиты великой бит-группы прозвучат в авторских джазовых аранжировках.
В составе квартета: Наталья Бутман (вокал, клавишы, рояль), Олег Бутман (барабаны),
Дмитрий Мосьпан (саксофон), Николай Затолочный (контрабас).
Стоимость: 1000 - 1100 - 1200 рублей.
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14 февраля в 18:30 филармония приглашает на музыкальную программу "Эти глаза напротив" с песнями из репертуара знаменитого эстрадного певца Валерия Ободзинского.
В концерте участвуют инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», заслуженный артист России Владимир Белов, лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко и Илья Шкадин.
Режиссер программы – заслуженная артистка России Галина Петрова
Стоимость: 500 - 600 -700 рублей
6+