Досуг в Твери с 9 по 15 февраля: Шедевры русской живописи, телесность в керамике и музыкальный калейдоскоп с "Битлз"

Рассказываем об интересных выставках и концертах. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Шишкин, Репин и Айвазовский

10 февраля в малом зале тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка «Шедевры русской живописи» - цифровые воспроизведения картин великих художников Шишкина, Репина, Айвазовского.

Узнаваемые полотна художников XIX века перенесут зрителя в самые красивые месте русской природы.

В трех залах будут представлены такие картины, как «Иван Грозный и его сын Иван», «Бурлаки на Волге», «Девятый вал», «Корабельная роща» и многие другие.

Выставка будет открыта до 16 апреля.

Цена билетов: 270 - 300 - 350 рублей.

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«Ода телесности»

Так называется выставка художницы-керамистки Полины Камардиной, на которой представлены произведения последних трёх лет. Экспозиция открыта до 19 февраля в тверском центре современной культуры "Рельсы" (улица Трехсвясткая, 18а).

Выставка посвящена восприятию тела.

11 февраля в 14:00 сама художница проведет по ней экскурсию, посвятив публику в нюансы своего творчества.

Записываться на выставку и экскурсию необходимо заранее на сайте культурного центра.

Цена билета: 250 рублей.

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КОНЦЕРТЫ

Русские песни, "Битлз в джазе" и музыка мира

Тверская филармония приглашает любителей музыки на интересные концерты.

10 февраля в 18:30 - на “Мелодии русской души”.

Ансамбль русских народных инструментов «ОРНАМЕНТ» (руководитель – лауреат международных конкурсов Александр Фефилов) и солистка – заслуженная артистка России Галина Шумилкина исполнят русские народные песни, романсы и произведения советских композиторов.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

11 февраля в 18:00 филармония приглашает на концерт "Краски мира".

Публике обещают яркое путешествие по странам и народам мира – настоящее удовольствие для слуха и души.

Музыку народов мира исполнят струнный квинтет «Ad Libitum», Мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано), Александр Ипполитов (ударные).

Стоимость: 400 рублей.

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12 февраля в 18:00 публику ждет концерт "Джазовые портреты Битлз" от квартета Олега Бутмана (брата известного саксофониста) и его жены Натальи.

Хиты великой бит-группы прозвучат в авторских джазовых аранжировках.

В составе квартета: Наталья Бутман (вокал, клавишы, рояль), Олег Бутман (барабаны),

Дмитрий Мосьпан (саксофон), Николай Затолочный (контрабас).

Стоимость: 1000 - 1100 - 1200 рублей.

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14 февраля в 18:30 филармония приглашает на музыкальную программу "Эти глаза напротив" с песнями из репертуара знаменитого эстрадного певца Валерия Ободзинского.

В концерте участвуют инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», заслуженный артист России Владимир Белов, лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко и Илья Шкадин.

Режиссер программы – заслуженная артистка России Галина Петрова

Стоимость: 500 - 600 -700 рублей

6+