Профинансируем образование и заплатим по долгам: В Твери утверждён бюджетный прогноз на шесть лет

Деньги счёт любят! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Администрация Твери утвердила бюджетный прогноз на долгосрочный период – до 2028 года. Бюджетный прогноз – это документ стратегического планирования. Он разрабатывается для принятия обоснованных финансовых решений, которые поспособствуют развитию города.

На благосостояние Твери сегодня, согласно бюджетному прогнозу, более всего влияют следующие факторы: ограниченность собственных финансовых ресурсов, экономические сложности, связанные с санкционной политикой, значительный объём расходных обязательств города, а также необходимость следовать задачам национальных проектов и указов Президента РФ.

Заглянув в документ, расскажем, как городские чиновники планируют справляться с существующей экономической ситуацией и распоряжаться городским кошельком в ближайшие годы.

ДОХОДНЫЙ СЦЕНАРИЙ

10 млрд 413 млн 400 тыс. руб. – должны составить в 2023 году общие доходы бюджета с учётом безвозмездных поступлений.

Из них 4 млрд 638 млн 163 тыс. руб. - налоговые и неналоговые доходы, в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и доходы от аренды и продажи городского имущества.

При этом сумма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет должна последовательно расти каждый год и в 2028 году достичь размера в 5 млрд 628 млн 509 тыс. руб. Безвозмездные же поступления, напротив, снизятся на 1,36 млрд.

Таким образом, основными источниками доходов бюджета города Твери будут являться налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и доходы от аренды и продажи имущества. Доля НДФЛ в общем объёме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году составит 49%, а к 2028 году вырастет до 57,4%.

Данный сценарий должно позволить реализовать:

- осуществление политики содействия среднему и малому бизнесу;

- сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов, формирование максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, оптимизация налоговых льгот, а следовательно, повышение собираемости платежей;

- сокращение и оптимизация задолженности по налоговым и неналоговым платежам;

- улучшение качества администрирования доходов городского бюджета;

- эффективное использование муниципального имущества, а именно: вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот; осуществление регулярного контроля за использованием муниципального имущества и так далее.

РАСХОДЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЖКХ, ДОРОГИ

Бюджет Твери предполагается формировать без дефицита. Поможет в этом соглашение, заключённое в 2022 году с Министерством финансов Тверской области, согласно которому из областной казны городу будет предоставлен бюджетный кредит для погашения кредитов, полученным от кредитных организаций.

Поскольку бюджет планируется бездефицитный, суммы расходов в 2023 и 2024 годах аналогичны суммам дохода. Далее, в 2025-2028 годах, сумма расходов будет снижаться (в 2028 году на расходы предварительно заложено 9 млрд 174 млн 200 тыс. руб.).

В документе оговаривается, что в числе приоритетных направлений расходов городской казны – траты на социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание инфраструктуры города. Эти статьи занимают 90% в функциональной структуре расходов.

8 млрд 976 млн 827 тыс. 700 руб. – составят в 2023 году расходы на реализацию муниципальных программ города Твери. Это самый большой бюджет трат на муниципальные программы за шесть лет. Меньше всего город потратит на них в 2025 году – 7 млрд 506 млн 380 тыс. 900 руб.

Ежегодно наибольший расход идёт на финансирование развития образования. Вот как в 2023 году распределятся деньги на основные муниципальные программы:

5 млрд 424 млн 065 тыс. 500 руб. – на программу «Развитие образования города Твери»;

1 млрд 867 млн 303 тыс. 600 руб. – на программу «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»;

482 млн 881 тыс. 200 руб. – на программу «Развитие культуры города Твери»;

418 млн 592 тыс. 600 руб. – на программу «Формирование современной городской среды»;

398 млн 786 тыс. 500 руб. – на программу «Коммунальное хозяйство города Твери»

152 млн 332 тыс. 400 руб. – на программу «Обеспечение доступным жильём населения города Твери»;

93 млн 414 тыс. 400 руб. – на программу «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери»;

87 млн 078 тыс. 400 руб. – на программу «Социальная поддержка населения города Твери».

Остальные деньги распределятся между программами развития информационных ресурсов, управления муниципальной собственностью, обеспечения правопорядка и безопасности, содействия экономическому развитию и профилактики терроризма.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

3 млрд 208 млн 700 тыс. руб. – объём муниципального долга Твери на 1 января 2023 года. Это 69% от суммы налоговых и неналоговых доходов городской казны. К 2028 году доля муниципального долга от суммы налоговых и неналоговых доходов должна снизиться до 14%.

Бюджетный прогноз не предполагает в 2023-2028 годах новых займов у кредитных организаций. Имеющиеся долги будут гаситься за счёт кредитования со стороны областного бюджета, о чём было написано выше (отдавать долги по полученным бюджетным кредитам Тверь планирует начать в 2025 году).