В Твери ожидаются снег, перепады давления, а в начале недели - потепление

Погода намерена ещё покапризничать. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Проходящие атмосферные фронты вновь немного подпортят нам картину мира, - вздыхает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В ближайшие дни облачно, скачут температура и атмосферное давление.

В субботу кутайтесь: порывы ветра до 15 м/с. Днём -1. После обеда - снег. Давление 739 мм рт. ст. В ночь на воскресенье -5.

В воскресенье плотная беспросветная облачность, но ветер потише и без осадков. Давление вырастет до 753 мм. -3 днём, -4 ночью.

В первый день рабочей недели потеплеет до +2 и опять снег. Атмосферное давление возвращается к отметке 739 мм рт. ст. Ночью температура опустится до -3.

В День влюблённых (это будет вторник) очень сыро: +1, снег с дождём. И тут же мороз: следующей ночью до -6. Давление… опять растёт!

- Со среды к нам придёт похолодание, но не сильное, - прогнозирует Наталья Сердитова.

Не забывайте: на дорогах сохраняется гололедица. А в такую погоду она станет ещё опаснее. Отправляйтесь по делам заранее, не спешите и берегите себя!