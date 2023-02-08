Чума тверского князя, дворянство за оспу, Джон Сноу и коронавирус: На организованной в Твери выставке можно узнать много интересного про эпидемии

На входе на выставку сразу встречаешься с коронавирусом... Вернее, с его изображением. Фото: Александр ЖМУЛИН

Наша планета, по распространенной научной версии, возникла около 4,5 млрд лет назад. А уже через 700-800 лет появилась первая жизнь на Земле. И это был некий предок то ли вирусов, то ли бактерий. Жить с ними - это неизбежная судьба человечества. В Твери до конца февраля в парке-музее "Россия - Моя история" открыта мультимедийная выставка "Жизнь с вирусами" (12+).

В основу экспозиции легла выставка Политехнического музея в Москве. Она была разработана с участием ученых. За четыре месяца работы её посетили свыше 30 тысяч человек. В мультимедийном формате выставку решили представить также в 23 городах страны. Доехала она и до Твери.

Парк-музей "Россия - Моя история" в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Реализуется этот проект Политехническим музеем совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.

8 февраля на выставке в Тверском парке-музее "Россия - Моя история" побывал корреспондент "КП"-Тверь".

Экспозиция расположена в нескольких залах, где на электронных экранах рассказывается о болезнях и эпидемиях в истории - от оспы и чумы до ковида, о возбудителях и способах борьбы с ними, о вакцинах и иммунитете.

В одном из выставочных залов. Фото: Александр ЖМУЛИН

При входе в залы выставки сразу встречается COVID-19. К счастью, речь про мультимедийное изображение на круглом горизонтальном экране. Перед зрителем шевелится убийца-коронавирус...

По экспозиции меня провел ученый-экскурсовод Иван Иванов. Я сразу спросил его: а чем отличаются вирусы от бактерий?

- Бактерия живая сама по себе, то есть она способна существовать вне другого организма какое-то определенное время, питаться и даже размножаться, это клеточная форма жизни, а вирус вне организма-носителя не может существовать, это неклеточная форма жизни, не обладающая свойствами живых организмов, - поясняет Иван, - А суть у них похожа в чем-то. Это в любом случае либо ДНК, либо РНК. При этом вирус всегда меньше бактерии. В дословном переводе с древнегреческого языка бактерия - это палочка, а вирус в переводе с латинского - яд.

На выставке представлены весьма оптимистичные высказывания. Фото: Александр ЖМУЛИН

Концептуально экспозиция выстроена по хронологии возникновения всяких эпидемий на пути человечества.

- Я зачастую начинаю рассказывать с Антониновой чумы в 165—180 годах нашей эры, - отметил Иван. - Это эпидемия времен правления римского императора Марка Аврелия из династии Антонинов. Римские легионы штурмуют города в междуречье Тигра и Евфрата на Ближнем Востоке, подхватывают там некое заболевание. Точно неизвестно, на самом деле, была ли это действительно чума или, возможно, эта была натуральная оспа, например. Версий много. В общем, легионы возвращаются в Рим, приносят с собой эту заразу, римляне начинают болеть и массово умирать. Тут еще есть интересный социальный аспект. Дело в том, что к тому моменту римляне отказались от кремации своих покойников и, в основном, хоронили. Но из-за этой чумы огромное количество трупов они были вынуждены все-таки сжигать.

Дальше мы перешли к Юстиановой чуме

- Это уже точно настоящая чума, названа эпидемия в честь императора Юстениана, это уже Восточно-Римская или Византийская империя, - пояснил ученый. - Как так вышло? Из Египта - всесоюзной житницы империи, образно говоря, везут много хлеба, а вместе с ним завозят крыс, а на них - блохи, которые и являются переносчиками чумы... Как считается, чуть ли не каждый третий человек тогда умер в империи.

Иван отметил, что тогда чуму воспринимали не как болезнь, а скорее - как наказание божье.

Кстати, он вспомнил об еще одном интересном факте, касающемся Твери:

- Чума или черная смерть, как ее называли, затронет в Средневековье и наше княжество. Тверской князь Иван Михайлович, при котором, кстати, впервые началась чеканка тверской монеты, умрет от чумы.

По словам экскурсовода. выставка вызвала интерес у тверичан. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также Иван в своих экскурсиях по выставке обязательно рассказывает о появлении такого напитка, как тоник, и о традиции его смешивать с алкоголем.

- Это же был способ борьбы с подхваченной в Индии малярией у британцев. Их врачи дошли до того, что хинин, вырабатываемый из коры хинного дерева и являющийся основой тоника, помогает при малярии. Врачи заставляли британских солдат пить невкусный горький тоник. Но так как солдаты не хотели пить напиток, то придумали его смешивать с алкоголем.

Затем мы остановились и на теме вакцинации. В частности, на инокуляции - прививании здоровых людей жидкостью из пузырьков оспинок больных людей. Ее втирали в порез, чтобы при заражении было больше шансов перенести заболевание в легкой форме.

Одним из первых монархов, которые испытали этот метод, стала российская императрица Екатерина Великая.

- Когда императрица решила привиться, то нашли переболевшего оспой крестьянского мальчика, которого звали Саша, - рассказал Иван. - У него отскоблили оспины, заразили Екатерину II, она перенесла вакцинацию без последствий. А мальчику этому даровали дворянство и дали фамилию Оспин. И у него был дворянский герб, на котором была изображена его рука, с которой взяли оспины для императрицы.

Мой взгляд на одном из экранов зацепился за имя - Джон Сноу. Как выяснилось, знаменитый персонаж суперпопулярного сериала и фэнтези-романов ни при чем. Так звали в XIX веке британского врача, который считается одним из основателей современной эпидемиологии и прежде всего известен изучением вспышки холеры в Лондоне в 1854 году.

Иван Иванов также в разговоре обратил внимание на то, что первые исследования вирусов и бактерий велись на Западе, но в СССР впоследствии была создана очень мощная эпидемиологическая школа:

- К слову, холеру и оспу во всем миру благодаря Советскому Союзу и победили.

На выставке. Фото: Александр ЖМУЛИН

Самый большой раздел выставки посвящен, естественно, коронавирусу. Тут Иван отметил силу нашей вакцины - Спутника-V. Как пояснил ученый-экскурсовод, при его разработке взяли спайк-белок у коронавируса и внедрили в аденовирус, который наш организм прекрасно знает:

- Сила и преимущества нашей вакцины перед западными в том, что она вырабатывает не один, а сразу два типа иммунитета - клеточный и гуморальный. Клеточный, условно, это фагоциты - такие клетки-полицейские, которые в организме реагируют на любого агента. А гуморальный - в крови - это так называемые антитела, которые вырабатываются при болезни.

В общем, хотите подробнее узнать о вирусах, болезнетворных бактериях и всяких грибках, приходите на выставку. Она открыта с 11:00 до 13:00 (надо записаться здесь). Будет работать до конца февраля, и совершенно бесплатна.