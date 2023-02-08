Тверская область вошла в число регионов с самым дешёвым коньяком, да и водка у нас недорогая

Лучше - минералочки! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В Питере - пить», - пела небезызвестная музыкальная группа. Не согласимся! Во-первых, не советуем: алкоголь вреден («КП»-Тверь» - за здоровый образ жизни). Во-вторых, дорого. А вот в Твери...

Наш регион оказался в верхней трети рейтинга субъектов РФ с самым дешёвым крепким алкоголем, а именно водкой и коньяком.

Цифры можно почерпнуть из аналитики Росстата. По ценам на водку (ранжирование от низких цен к высоким) Тверская область оказалась на 22-м месте. Не самое дешёвое горячительное, но всё же. А по дешевизне коньяка мы вообще на 13-м месте.

ВОДКА И ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК ШОЛОХОВА

Всего в рейтинге, который рассчитала «КП»-Тверь», 83 региона (данных о ценах на алкоголь ещё в двух субъектах - Ингушетии и Чеченской Республике - в статистике не оказалось. Скорее всего, из-за того, что алкоголь там практически не продают).

Литр водки в вышеупомянутой культурной столице стоит 823 рубля 30 копеек (данные на декабрь 2022 года). Или 411,65 руб. за поллитрушку - слыханное ли дело! Питер в рейтинге дешёвого алкоголя занимает шестую строчку снизу. Не привлекут алкотуриста также традиционно недешёвые регионы: Чукотка, Якутия, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области (здесь водка стоит от 589,37 руб. до 478,13 руб. за пол-литровую бутылку).

В наших же краях цены на водку более демократичны. Стоимость литра - 632 руб. 49 коп. Классическая поллитра, стало быть, обходится жителю Верхневолжья в среднем в 316 руб. 25 коп. Для сравнения: самая дешёвая водка продаётся в Волгоградской области - 288 руб. 05 коп.

Любимый напиток писателя Михаила Шолохова - коньяк - в магазинах Тверской области в среднем стоит 1219 руб. 84 коп. за литр (или 609 руб. 92 коп. за пол-литровую бутылку). Самый дешёвый коньяк - в «коньячном» регионе Дагестане: 535 руб. 53 коп. за пол-литра. Дороже всего этот алкогольный напиток обходится кошельку жителей Якутии (908 руб. 55 коп. за пол-литра).

Статистика также содержит информацию о ценах в Твери, Бежецке, Кимрах и Ржеве. Дороже всего водка в городе воинской славы Ржеве, а дешевле всего, как ни удивительно, в Твери. А вот коньяк в Твери, напротив, самый дорогой.

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НАПИТКИ БАХУСА

В рейтинге дешевизны вина позиция Тверской области чуть ниже. Наш регион на 29-м месте. В среднем литр сухого, полусухого или полусладкого некреплёного вина обойдётся ценителю в 462 руб. 38 коп. (или 323 руб. 67 коп. за бутылку 0,7 литра). Дешевле всего этот утончённый напиток стоит в Дагестане (246 руб. 32 коп. за литр), дороже всего - на Камчатке (906 руб. 36 коп. за литр).

А вот ценители игристого ликуют: по цене на отечественное «вино с пузыриками» мы на 18-м месте. В Тверской области литр игристого стоит в среднем 363 руб. 77 коп. (или 254 руб. 64 коп. за бутылку). Самое дешёвое игристое, опять же, в Дагестане, самое дорогое - на Камчатке.

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А ЛУЧШЕ МИНЕРАЛОЧКИ!

В конце лишь напомним, что утолить жажду и не навредить здоровью можно столовой минералочкой. Тем паче что в Тверской области эта живительная водица стоит недорого (и уж куда дешевле алкоголя) - мы на восьмом месте среди регионов с самой дешёвой минералкой. Литр этой питьевой воды в среднем стоит 28 рублей 7 копеек. В общем, в Твери - минералку пить!