Снесли последний ларёк, но торговцы довольны: Что происходит сейчас на рынке на бульваре Ногина в Твери

На рынке на бульваре Ногина сейчас так. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На рынке на бульваре Ногина снесли последний ларёк. Форпостом и «приветом из нулевых» здесь высились придорожные «Мясо» да «Газеты».

«А зачем снесли? Хороший вроде рынок был?» - цепляет глаз комментарий под фото руинированных строений в тверском паблике.

Ой, не жалейте! Рынок хороший, а вот ларьки ужасные были - это я, как человек, проживший 17 лет в аккурат напротив этого рынка и меривший здесь джинсы на картоночке в продуваемой палатке в мороз, говорю.

Долго не хотели рынок отдавать торговцы. Не хотели перемен. Боялись, что вообще не разрешат торговать. Обманут власти. Ни одна районная администрация сменилась, прежде чем удалось начать благоустраивать рынок.

Но в этом году сдюжили. С лета работают «Торговые ряды» - большой крытый павильон в конце рынка.

Да, были недовольные, по большей части в соцсетях. Прошёл слух, что там (в павильоне) душно, но потом оказалось, что и не душно. Продавцы довольны.

Сейчас по обоим сторонам рынка-бульвара отстраивают другие павильоны, где у каждого торговца свой магазинчик. Кое-где торговцы в эти магазинчики уже заехали.

- Я на этом рынке 15 лет стою, конечно, тут удобнее, мои покупатели никуда от меня не делись, - рассказывает мне хозяйка магазинчика сухофруктов, переехала в свой магазин она три дня назад. Говорит, в аренду оформила.

Покупатели-завсегдатаи, действительно, к ней захаживают и здороваются. Для местных пенсионеров прогулка по рынку ежедневный фитнес-досуг-общение.

- Хоть бы одну «коробушку» с хлебушком поставили, - пробравшись сквозь стройку от остановки, сетует пенсионерка с сумками.

Да, хлебушка у остановки пока не купить, как раньше. Но, возможно, это временно, и один из ларьков-магазинов займут вскоре хлебопеки.

А ещё в центре рынка-бульвара в брусчатке уже освободили место под фонтан. Окружают дыру в брусчатке скамейки-змейки. Они расположены удачно: протопавшие с остановки пенсионерки ставят на них свои сумки, выдыхают.

Фонтан, думается, установят уже по весне. Хотя ранее анонсировалось, что закончат в сентябре. Но, не успели... А вот павильоны-магазины смонтируют через пару недель точно.

Новые павильоны скоро будут здесь. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Некоторые магазинчики уже работают. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Здесь будет фонтан.

Скамеечки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА