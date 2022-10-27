Специалисты оценили удобство и эффективность платных парковок Твери

Сегодня в Твери 1165 платных парковочных мест. Фото: Дмитрий МИТИН

Платное парковочное пространство Твери оценили специалисты, занимающиеся транспортным моделированием и обследованием автомобильных дорог.

Питерская компания «Дорнадзор» представила анализ развития платного парковочного пространства в городах России. Всего специалисты исследовали платные парковки в 20 городах, в число которых вошла и столица Верхневолжья.

По итогам исследования был составлен рейтинг платных городских парковок. Наши заняли 16-е место из 20.

ПАРКОВКИ МАЛОЭФФЕКТИВНЫ

Платные паркинги в городах оценивались по пяти параметрам. Тверские парковки получили по каждому из них следующие баллы (в скобках указан максимально возможный балл):

физическая доступность (расположение) - 1,3 (18,3);

финансовая доступность (стоимость в сравнении со средним доходом населения) - 8,6 (19,8);

эффективность (уровень положительного влияния на транспортную ситуацию) - 0,8 (22,6);

удобство (варианты оплаты, возможность брони и т.д.) - 18,0 (23,3);

устойчивое развитие (планы на дальнейшее развитие, а также показатели, связанные с экологией) - 7,4 (17,0);

общий балл - 36 (101).

Как мы видим, «двойку» тверские парковки получили за физическую доступность (платные парковки у нас есть только в центре) и эффективность их влияния на городскую транспортную ситуацию (с введением платы за парковку в центре никто не отказался от поездок туда на авто, зато многие соседние улочки стали буквально ломиться от припаркованных машин).

Лидер рейтинга - Москва. Её общий балл - 74,9. Относительно низкую оценку платные парковки столицы получили лишь за их финансовую доступность. Тарифы в Москве разные. От 40 рублей в час на окраинах до 450 рублей в час в самом центре (это дневной тариф, ночью дешевле).

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ТВЕРИ

Если верить сайту «Тверьпаркинг» (это официальный сайт платных парковок Твери), в областной столице сегодня 207 платных паркингов. Парковочных мест - 1165. Плата за парковку - 30 рублей в час. Штраф за неоплаченную парковку - 1000 рублей.

Напомним, проект «Платное парковочное пространство Твери» был запущен в 2015 году. Первой зоной платной парковки стало пространство на бульваре Радищева - от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева. Затем зона разрослась до улицы Ивана Седых на западе (возле медуниверситета), улицы Жигарева и участка Тверского проспекта на юге и участка набережной Степана Разина на севере. Площади Ленина и Михаила Тверского, где располагаются здания органов власти города и региона, в зону платной парковки не вошли.

Полный перечень платных парковок можно посмотреть на вышеуказанном сайте.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Сравнить ситуацию с областными центрами соседних регионов мы не можем, так как ни один из них в исследование не вошёл. Поэтому сравним с двумя городами с похожей численностью населения. Это Тула (461,2 тыс. жителей) и Белгород (391,8 тыс. жителей). Напомним, население Твери - 424,9 тысячи жителей.

Тула на 20-м месте, она аутсайдер (общий балл - 32,5). Низкие оценки парковки города получили за их эффективность и устойчивое развитие.

Парковок в Туле - 112 (1641 место). Располагаются они компактно в центре города, как и в Твери. Тариф - 40 рублей в час.

Белгород занял второе место. Его балл 59,1. Аналитики высоко оценили удобство белгородских парковок, их развитие и эффективность для дорожной ситуации.

Платных парковок в Белгороде - 266 (3870 мест - в три с лишним раза больше, чем в Твери). Располагаются вдоль самых оживлённых магистралей центра города, а также у спорткомплекса «Белгород Арена», городской больницы, в некоторых других местах. В городе также имеются коммерческие парковки, плату за которые взимают частные организации. Тариф городских платных парковок - 30 рублей в час.