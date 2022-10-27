Географический и этнографический диктанты России: Когда, где и как принять участие в Тверской области

Стать участником диктантов может любой желающий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро в России, а также в некоторых странах за границей, будут проведены Географический диктант-2022 и Большой этнографический диктант. «КП»-Тверь» узнала, как принять в них участие.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Это ежегодная просветительская акция Русского географического общества. Географический диктант проводится с 2015 года. Тогда, кстати, одним из лидеров по количеству участвовавших граждан стала и Тверская область (1432 человека).

Всего за семь лет проведения международной акции ее участниками стали более 2,4 млн человек.

Свои знания по географии проверяли на всех континентах, и даже - впервые в 2021-м - в Антарктиде. Диктант тогда написали на двух российских антарктических станциях - «Прогресс» и «Мирный». Присоединились к нему и космонавты на борту Международной космической станции.

В этом году число зарегистрированных площадок превысило восемь тысяч.

По традиции Географический диктант-2022 будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов - «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

КОГДА

Диктант будет проводиться очно и дистанционно на специально организованных площадках 30 октября в 12:00 по местному времени.

Онлайн-версию диктанта можно будет пройти с 14:00 30 октября до 14:00 10 ноября по московскому времени.

ГДЕ

В Твери можно будет написать диктант на нескольких открытых площадках:

- в Тверском госуниверситете (в корпусе по адресу: улица Трехсвятская, 16/31);

- в Тверском колледже сервиса и туризма (проспект Победы, 49/21);

- в городской библиотеке имени Герцена (Тверской проспект, 5);

- в библиотеке семейного чтения имени Н. Гумилева (поселок Литвинки, 22).

- в библиотеке семейного чтения поселка Химинститута (дом № 5).

Также площадки для написания диктанта будут организованы в ряде учебных заведений в других городах региона. В акции поучаствуют кадеты Тверского суворовского училища и курсанты Академии ВКО имени Жукова.

Кроме того, в 2022 году можно дистанционно принять участие в акции на центральной площадке диктанта - в московской штаб-квартире Русского географического общества. Проверить свои знания по географии удаленно смогут до 10 тысяч человек. Чтобы попасть в их число, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Также все желающие смогут дополнительно принять участие в диктанте онлайн на сайте диктанта. На этом ресурсе акция стартует в тот же день, что и на офлайн-площадках - 30 октября в 14:00 по московскому времени - и продлится до 14:00 (мск) 10 ноября. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования.

Кстати, там же можно пройти демоверсию диктанта, так сказать, размяться и понять, какого типа вопросы вас ожидают.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняли участие около 90 тысяч жителей страны, а через четыре года - в 2021-м - уже более 2,5 миллиона человек из всех регионов России и 95 государств мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, где на тестовые вопросы ответил космонавт Сергей Прокопьев.

Организатором диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 30 вопросов:

20 - общие вопросы для всех;

10 - уникальные для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией, за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения - 45 минут.

КОГДА

С 3 по 8 ноября. Акция проводится в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах.

ГДЕ

В Твери можно будет «вживую» написать диктант в Тверском госуниверситете (в корпусе по адресу: улица Трехсвятская, 16/31) 3 ноября. Подходить к 11:00.

Ответить на вопросы в онлайн-формате можно на официальном сайте диктанта.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября 2022 года.