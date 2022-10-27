Тверь ждёт резкое падение давления, дожди и сильный ветер

Октябрь попрощается с нами неласково. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прощание октябрь нам подготовил не сказать, что сердечное…

- В субботу атмосферное давление начнёт резко снижаться, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Оно упадёт с 754 до 739 миллиметров ртутного столба. В ночь на воскресенье всего 734 миллиметра.

В субботу с утра будут моросить дожди. Ещё довольно тепло: +11, ветер не сильный. В воскресенье похолодает: +5. На улицу носа лучше не показывать: с утра снова дождь, а днём разгуляется ветер порывами до 15 метров в секунду.

Зато давление наконец пойдёт в рост: к вечеру понедельника будет уже 751 мм рт. ст. Днём в понедельник +4, ветер немного притихнет, но останется чувствительным.

1 ноября (это будет вторник) станет весьма приятным. Облачно с прояснениями, лишь к вечеру может покапать. За окном +5 и практически штиль. Атмосферное давление - лучше и не придумать: 752 мм рт. ст.

В среду опять поморосит местами. Облачно, +4. Ветра почти нет.

- Учтите: ночные температуры упорно стремятся к нулю, а местами в ясные ночи может быть и минус, - говорит Наталья Сердитова. - Время менять резину уже точно пришло!

Да, ноябрь - почти зима. Нормальная среднемесячная температура ноября находится уже в минусовом диапазоне: -1,1. Можете потихоньку доставать с антресолей одежду потеплее. Но и ту, в которой ходите сейчас, убирать не спешите.

- Самый тёплый ноябрьский день за историю наблюдений был зафиксирован в 2013 году. Тогда 6 ноября было +15,3 градуса! - рассказывает Наталья Сердитова. - Зато 16 ноября 1951 года температура в Твери опустилась до отметки -29,2 градуса. Такие вот ноябрьские сюрпризы.