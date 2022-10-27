Досуг в Твери с 27 октября по 2 ноября: Классика и джаз, романтика и изящество

Завершается фестиваль "Музыкальная осень", в финале будет джаз. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Музыкальная осень

Близится зима, холодает. Отличная пора, чтобы душевно провести досуг в тверской филармонии, наслаждаясь шедеврами музыки.

27 октября в 19:00 в рамках фестиваля "Музыкальная осень в Твери" филармония приглашает на концерт "Наследие Елены Образцовой".

В большом зале Тверской филармонии выступят: губернаторский камерный оркестр "Российская камерата" (главный дирижер Андрей Кружков), лауреаты Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой Елена Соловьева (меццо-сопрано) и Руслан Ибрагимов (баритон).

В программе концерта прозвучат арии Николая Римского-Корсакова, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе и других.

Стоимость билетов: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

30 октября в 12:00 детей и их родителей ждет музыкально-литературная композиция "Синяя птица" по одноименной пьесе выдающегося бельгийского писателя Мориса Метерлинка.

В этом году исполняется 160 лет со дня его рождения.

Сопровождать концертную программу будет песочное шоу.

В программе примут участие: струнный квинтет Ad Libitum; чтецы - Сергей и Татьяна Левины; Катарина Лав (песочное шоу).

Стоимость билетов: 500 рублей.

0+

30 октября в 18:00 в филармонии состоится торжественное закрытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери". Публику порадуют концертом Gnesin Jazz Quintet.

Этот джазовый ансамбль создан в стенах Российской академии музыки имени Гнесиных.

Музыканты исполнят шедевры мировой джазовой музыки.

Стоимость билетов: 800 - 900 - 1000 рублей

12+

Надежда и Любовь

Парой концертов популярных певиц готов порадовать публику в Твери Дворец культуры "Пролетарка".

29 октября в 19:00 там выступит Надежда Кадышева.

Она поет песни, которые многими воспринимаются уже как народные, но не секрет, что все хиты Кадышевой написаны Александром Костюком.

Стоимость билетов: 1000 - 2800 рублей.

6+

30 октября в 17:00 "Пролетарка" приглашает на концерт Любови Успенской. Она выступит в сопровождении собственного ансамбля «Бульвар Сансет».

Любовь Успенская известна многим по песням в стиле русского шансона.

Стоимость билетов: 2000 - 5000 рублей.

16+

Ботанический сад в Твери приглашает 30 октября в 18:00 на волшебный праздник для романтиков «Путешествие по Млечному пути…»

- В волшебном парке Сада, над кронами столетних деревьев для нас раскинется звездный шатер, а под деревьями зажгутся свечи, как отражение небесных звезд, - сообщается в анонсе.

Вечер в саду украсит живая музыка. Ее исполнят Тимофей Кондрашов (волынка), "Шарашкина контора" (баян, флейта, волынка, вокал) и другие.

Также будет душистый чай из самовара (не забудьте взять свои чашки и кружки) и костёр.

В случае неблагоприятных погодных условий, возможны изменения, следите за новостями в паблике сада - https://vk.com/hortus.

Цена билетов: 150-200 рублей, детям до 6 лет - бесплатно.

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ВЫСТАВКИ

Прошлое Франции

С 26 октября в Тверской картинной галерее (в императорском путевом дворце) открыта выставка "Через Ла-Манш".

Экспозиция невелика по составу, но произведения, представленные на ней (некоторые – впервые), значительно дополняют отдел постоянной экспозиции западноевропейского искусства галереи.

На выставке можно видеть замечательные изделия из французского фарфора фабрики Наст в Париже и прославленной Севрской Королевской мануфактуры, произведения графического искусства с сюжетами, характерными для Франции XVIII века, в том числе восемь листов из «Сюиты портретов», выполненных с большим изяществом мадам Помпадур - фавориткой короля Людовика XV (учителем Помпадур в технике офорта был известный французский художник Франсуа Буше).

Цена билетов: 100-250 рублей.

Телефон для справок: (4822) 34-62-43.

16+