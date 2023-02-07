Объёмы промышленного производства в Тверской области снизились больше, чем в среднем по стране

Объёмы промышленного производства сократились на 3,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленность в Тверской области сдаёт позиции: в 2022 году объёмы промышленного производства сократились на 3,2% (по сравнению с 2021 годом). Таковы данные Тверьстата.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В целом рост объёмов производства в 2022 году показали предприятия по добыче полезных ископаемых (+31,6%) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+3,9%).

Спад в целом показали энергетика (-5,7%) и обрабатывающие производства (-2,7%). Однако внутри отраслей итоги разнятся. Так, в сфере обрабатывающих производств успех сопутствовал производителям компьютеров, напитков, машин и оборудования. При этом серьёзный спад был отмечен в металлургии и фармацевтике.

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ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

За 2022 год в Тверской области почти удвоилось производство постельного белья. Сельхозпроизводители отгрузили больше мяса и колбас, выросло производство сладостей, сливочного масла и творога, минеральной воды. Гораздо хуже дела обстояли с производством обуви, пиломатериалов, фанеры, молока.

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СИТУАЦИЯ В РФ

Отметим, что в Российской Федерации в 2022 году индекс промышленного производства составил 99,4%, то есть объёмы производства в среднем по стране снизились на 0,6%. Наибольший спад в общей статистике показали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в Тверской области здесь, напротив, рост), а также обработка древесины, кроме производства мебели (тут мы тенденцию поддержали и усилили).

Улучшилась в России ситуация в фармакологической отрасли (у нас спад), в полиграфическом производстве (у нас также рост) и производстве металлических изделий (в Тверской области данная сфера тоже показала себя успешно).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид Мамагулашвили, директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук, доцент:

- Для специалиста в этих цифрах ничего удивительного нет. Такая ситуация в ряде регионов, в том числе и в Тверской области, была ожидаема: потери логистических и партнёрских связей дали о себе знать. Таким отраслям, как, например, металлургия, где очень высока капитализация и используются традиционные технологии, сложно перестроиться за короткий период. Поэтому здесь мы наблюдаем спад. Некоторое время он ещё может продолжаться, но я думаю, что в течение года промышленность придёт в себя. Плюс начнут работать меры поддержки, принятые в Тверской области и в стране. Фантастического роста в ближайшее время не будет, но падение прекратится.

Безусловно, в такой ситуации нужно держать руку на пульсе, но делать из происходящего трагедию не стоит. Потенциал имеется. Конечно, связи, налаживавшиеся годами, были потеряны. Но я думаю, что мы будем переориентироваться на Восток и искать партнёров там.

Что касается довольно серьёзного роста в определённых отраслях, это связано с тем, что наш регион успешно проанализировал сложившуюся в стране ситуацию и вовремя предложил свои услуги государству в обеспечении определённых процессов. Это хорошая работа.

Но основной промышленности, тяжёлой промышленности потребуется время. Связи наладятся, в некоторых случаях будут созданы заново. Календарный год - достаточное время, чтобы бизнес нашёл себе новых партнёров и новые горизонты развития.