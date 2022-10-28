Депутаты парламента Тверской области приняли участие в открытии памятника комсомольцам

На открытии памятника комсомольцам в Твери. Фото: ЗСТО

28 октября на площади Славы рядом с музеем Лизы Чайкиной состоялось открытие монумента, посвященного комсомольцам и молодёжи Тверской области. В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, депутаты областного парламента, представители общественности, молодежных организаций, жители города.

Девиз монумента: комсомол – это трудные пути, что геройски пройдены. Скульптурная композиция должна увековечить в истории нашего города память о комсомольцах. Символично и место установки – у музейно-выставочного центра, где ранее располагался музей комсомольской славы имени Лизы Чайкиной, построенный силами и на средства комсомольцев шестидесятых годов прошлого века.

- Комсомол – это целая школа, школа жизни, школа труда, школа отношений с людьми, школа руководства. Школа, которая была построена на искренней вере в правильные идеалы, на энтузиазме, на трудовом героизме. Монумент - символический знак того, что проверенные временем традиции ВЛКСМ должны служить ориентиром для современных молодёжных общественных организаций. Многое из исторического опыта воспитания подрастающего поколения особенно актуально в наше непростое время, - отметил в своем выступлении спикер областного парламента Сергей Голубев.

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев выступает на открытии памятника комсомольцам.

С инициативой по созданию монумента, который будет напоминать новым поколениям об активной роли молодежи в жизни нашей страны, выступили тверские общественники. Инициативу поддержал Губернатор Игорь Руденя, который направил приветствие участникам мероприятия.

«Комсомольская организация осталась в истории ярким примером мощного молодежного движения, аналогов которому нет ни в одной другой стране мира. Сегодня молодежь Верхневолжья продолжает традиции служения Родине. Мы гордимся воинами, которые сражаются с нацистами, отстаивая безопасность нашей страны. Ценим бескорыстный труд волонтеров, вклад в развитие региона молодых специалистов различных отраслей экономики и социальной сферы. Уверен, что для молодых граждан России важнейшим нравственным ориентиром всегда будут служить мужество, стойкость и самоотверженный труд комсомольских поколений», – отмечено в приветствии от главы региона.

Открытие памятника комсомольцам и молодежи Тверской области приурочено к 104-ой годовщине образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

- 50 лет назад мы открывали музей имени Лизы Чайкиной. Очень важно, что память о добрых делах комсомольцев сохраняется в наших сердцах. Мы рассчитываем, что музей вместе с новым монументом будут рассказывать будущим поколениям об истории нашей страны, о славных трудовых и военных подвигах наших соотечественников. Молодежи есть на кого равняться, - обратился к присутствующим один из инициаторов создания монумента, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

На торжественной церемонии открытия монумента собрались комсомольцы разных поколений, представители общественных организаций, молодежных объединений. Все они говорили о важности преемственности поколений, об актуальности работы с молодежью.

- Комсомол показал достойные методы и формы работы с молодежью. Из рядов организации вышли многие герои войны и труда. Вне всякого сомнения, тот накопленный опыт и те навыки необходимо использовать и в современных условиях, - считает заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Константин Антонов.

- Славные традиции комсомола актуальны и сегодня. Шесть орденов, государственные награды, которыми был награжден комсомол и которые нашли отражение в новом памятнике, говорят о том, что молодежь всегда впереди при решении важных государственных задач, - отметил председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин.