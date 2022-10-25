С помощью телескопа и сварочного стекла: Под Тверью удалось сделать удивительные фото солнечного затмения

Частное солнечное затмение жители Твери и области наблюдали 25 октября. Фото: Владимир Портуаров

Солнечное затмение впечатляет. Нет ничего привычнее, чем яркий диск небесного светила над головой. И вдруг его словно кто-то блюдечком прикрывает...

Солнечное затмение тверичане наблюдали 25 октября 2022 года. Блюдечко Луны закрыло Солнце примерно на 70% около 13:38 по московскому времени. Полюбоваться "краденым солнцем" во всей красе можно было только через специальные оптические фильтры или другие хитрые приспособления, например, старую дискету-трёхдюймовку (обычные тёмные очки положения не спасали - солнце слепило).

Снимками впечатляющего астрономического явления с "КП"-Тверь" поделился фотограф Владимир Портуаров.

Затмение 25 октября 2022 года. Снимок сделан под Тверью, в посёлке Редкино. Фото: Владимир Портуаров

- Снимал на телескоп "Sky-Watcher" с фотоаппаратом "Canon 5D mark II" с применением сварочного стекла, - раскрыл секрет Владимир. - Фотографировал в посёлке Редкино.

Отлично видно затмение через сварочное стекло. Фото: Владимир Портуаров

Фотографии больше похожи на рисунок, но это именно фотографии. Автор даже сделал коллаж с "фазами" затмения.

Снимки сделаны с помощью телескопа, фотоаппарата и сварочного стекла. Фото: Владимир Портуаров

Затмение 25 октября было частным (то есть - частичным). Поэтому и небо не темнело - солнечный дик был перекрыт не полностью.

Принадлежало астрономическое явление к циклу "Сарос 124", такие затмения повторяются раз в восемнадцать лет (аналогичное в последний раз наблюдали 14 октября 2004 года, следующее произойдёт 4 ноября 2040-го).