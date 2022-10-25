Энцефалит, пневмококк, грипп, ветрянка: Врач из Твери рассказал, какие прививки нужно успеть сделать этой осенью

Ну, подумаешь, укол. Укололи и — пошёл... Иммунитет вырабатывать! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень - время делать прививки, причём не только от сезонных вирусов, которые атакуют нас в холодное время года, но и от тех напастей, что активизируются весной и летом, - клещевого энцефалита, например.

О том, кому и какую вакцинацию необходимо успеть пройти осенью, нам рассказала санитарный врач, временно исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Анна Шваба.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Когда приходят первые заморозки, встретить клеща можно редко. Но прививку от самого опасного заболевания, которое переносят клещи в нашей полосе, - клещевого энцефалита - нужно делать именно сейчас.

- У вакцинации от клещевого энцефалита ест стандартная схема: ноль - три - двенадцать, - рассказывает Анна Шваба. - То есть первую прививку мы делаем сейчас, осенью. Вторую - через три месяца. Тогда мы получим иммунитет как раз к началу сезона активности клещей. Но, чтобы развился стойкий, долгий иммунитет, потребуется третья доза вакцины - на девятый либо двенадцатый месяц. Тогда создастся стойкий иммунитет, и следующая ревакцинация одной дозой вакцины потребуется через три года.

Далее прививку необходимо будет делать раз в три года одной дозой вакцины, если не пропускать сроки. Если же очередную прививку пропустить, вакцинацию придётся начинать заново: ноль, три, двенадцать.

Кому необходима прививка от клещевого энцефалита? Тем, кто часто бывает на лоне природы в тёплое время года для работы или отдыха, туризма.

- Если за сезон активности клещей вы лишь пару раз делаете вылазку по ягоды-грибы, прививку можно не делать. Здесь мы рекомендуем неспецифическую профилактику: надевать закрытую одежду, использовать репелленты, проводить частые осмотры, - советует врач.

ГРИПП

- От гриппа обязательно нужно успеть привиться осенью, чтобы получить иммунитет до первого декабря и войти в эпидемический сезон защищённым, - говорит Анна Шваба. - Прививки от гриппа делают детям начиная с шестимесячного возраста и взрослым до 80 лет. Вакцины у нас достаточно. Это отечественные, сертифицированные препараты: «Совигрипп» для взрослых и «УльтриксКвадри» для детей и лиц пожилого возраста. От гриппа нужно прививаться каждый год: приходит новый эпидсезон, циркулируют новые штаммы, от которых необходимо защититься.

Кому нужно прививаться? Всем, кто не хочет болеть. Особенно группам риска: беременным женщинам, педагогам, медикам, работникам ЖКХ, транспорта, соцсферы (вообще всем, чья профессия связана с тесным контактом с людьми). А также детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

ПНЕВМОКОКК

Вакцинацию от пневмококка тоже лучше пройти, не дожидаясь сезонного всплеска заболеваемости.

- Пневмококк становится частой причиной развития тяжёлых форм бактериальной пневмонии. Эту прививку мы особенно советуем сделать лицам пожилого и детского возраста, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, работникам больших коллективов, - продолжает врач. - Иммунитет вырабатывается в среднем на пять лет.

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

- Менингококковая инфекция - это ещё одна тяжёлая бактериальная инфекция с высоким уровнем летальности, - говорит Анна Шваба. - Прививка также особенно рекомендована детям и людям групп риска. Вакцинацию от менингококка можно проходить детям с 9 месяцев и взрослым до 55 лет. В возрасте до двух лет она делается двукратно. Взрослым - однократно.

ЕСЛИ НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИВИВОК

Некоторые прививки можно совмещать. Так, за один раз можно пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка или от гриппа и коронавируса. Прививки в этом случае делаются одновременно в разные руки.

Если вам необходимо сделать все три сезонные прививки (грипп, коронавирус, пневмококк), то две из них делаются в один день, третья - через месяц.

ПРИВИВКИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

1 ноября стартует осенний призыв. Призывники окажутся в новых больших коллективах. Анна Шваба особенно советует им пройти вакцинацию от пневмококка (которую, напомним, можно сделать вместе с прививкой от гриппа) и от ветрянки, если молодой человек не успел ею переболеть.

- Дело в том, что ветряная оспа переносится довольно тяжело людьми старше 18 лет, может спровоцировать серьёзные осложнения. Заболевание это высококонтагиозное (очень заразное. - Ред.), поэтому от него лучше защититься, если у вас нет иммунитета, - поясняет санитарный врач.

ЗА ЧТО ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ

Прививки от гриппа и пневмококка делают бесплатно по ОМС. Обращайтесь в вашу поликлинику.

Прививку от ветрянки взрослые (не переболевшие ветряной оспой в детстве) могут сделать платно. Бесплатно на профилактическую вакцинацию направляют в случае наличия эпидемических показаний. За прививку в коммерческих центрах вакцинации придётся заплатить порядка 3500-3900 рублей.

Вакцинация от энцефалита также платная, делается в вакцинальных центрах. Цена такой прививки в Твери - порядка 1000 рублей. Бесплатно прививку получают лишь люди, чья профессиональная деятельность связана с высоким риском быть укушенным клещом (лесничие, например).

Вакцинация от менингококковой инфекции тоже платная (исключение - угроза эпидемии). Цена немаленькая: от 5000 рублей.