Первая и последняя роль: В Тверской области бабушка снялась в фильме про Вышний Волочёк и через три дня погибла на пожаре

Нина Андреевна Пикина снялась в фильме в прямом смысле на излёте жизни. Фото: Вышневолоцкая правда/Вера Зингеева

Судьба бывает очень непредсказуемой... В старости впервые в жизни вдруг становишься одной из актрис фильма, а через три дня после съёмок погибаешь на пожаре... Так случилось с жительницей Вышневолоцкого края Ниной Андреевной Пикиной.

Она в начале 2023 года в возрасте 84 лет неожиданно сыграла роль в фильме «Возрождение» французско-русского проекта «Встречные взгляды», а 5 февраля, через три дня после последнего дня съёмок, трагически погибла. В её доме в деревне Новое Почвино, примерно в 20 км от Вышнего Волочка, случился пожар. Сотрудники МЧС во время тушения огня обнаружили на пожарище тело бабушки.

Мы узнали подробности про Нину Андреевну и фильм, в котором она снялась, в прямом смысле на излёте жизни.

Съёмки велись не только в Вышнем Волочке, но и, например, на территории Академической дачи имени И.Е. Репина. Фото: Вышневолоцкая правда/Вера Зингеева

Руководитель вышневолоцкой детской кинотелестудии «Метроном» Юрий Кокорин (мы писали про эту студию) рассказал нам, что часть людей из съёмочной группы приезжали к нему:

- Они зашли в гости в студию, им было интересно, часа два общались. Студия им понравилась. Мы немного помогали в съемках фильма: ребята из студии участвовали в массовке и даже в заметных ролях. Например, в восстанавливаемой нашими энтузиастами даче-особняке купцов Рябушинских (этим делом с соратниками занимается местный историк и краевед Денис Ивлев) в роли юной дворянки из Вышнего Волочка, играющей на пианино, снялась девочка из «Метронома» - четвероклассница Даша Давыдова.

Юрий Васильевич также сообщил некоторые детали фильма:

- Одна француженка пять лет назад побывала у нас в Вышнем Волочке, и ей очень понравился город. Она стала инициатором создания нескольких короткометражных документально-игровых фильмов про небольшие города на реках, возможно, с интересными водными каналами. Вот и про Вышний Волочек решили снять. Я видел сюжет. Вкратце действие такое: из Твери в электричке домой в Вышний Волочёк едет парень, в дрёме к нему приходит образ русской красивой девушки с длинной косой. Это такая метафора России, можно сказать. Потом уже в Вышнем Волочке парень идёт по улицам, и вдруг - раз - гудок автомобиля, и юноша оказывается в городе XIX века...

В Вышнем Волочке одной из локаций съёмок стала усадьба Рябушинских. Фото: Денис Ивлев

В писавшем про съёмки издании «Вышневолоцкая правда» нам уточнили, что инициатором проекта «Встречные взгляды», в рамках которого снимался фильм, является француженка Катрин Жюбер.

В вышневолоцкой газете нам также рассказали, что Нину Андреевну Пикину на роль в фильме выбрали из нескольких местных бабушек:

- Нина Андреевна исполнила роль, отображающую образ старинного Вышнего Волочка. Она была простой доброй русской женщиной. Нина Андреевна - ребёнок войны, её отец, когда она была ещё маленькой, в 1941 году ушёл на фронт, а в 1942-м погиб. Её мама осталась с ней, четырёхлетней, и ещё двумя детьми постарше. Нина Андреевна рассказывала, что помнит, как они добывали еду в те голодные военные и послевоенные годы, подрабатывая в совхозе, например на прополке. Она родилась у нас в Вышнем Волочке, потом вышла замуж и осела с мужем в деревне Новое Почвино - неподалеку. У неё двое детей, есть внуки и правнуки. Муж давно умер. Нина Андреевна жила скромно, в доме с печным отоплением. Рассказывала, что у неё много планов. Одна из съёмок с ней проходила на расположенной недалеко от Вышнего Волочка творческой базе художников - Академической даче имени И. Е. Репина. Художников, которые там были, впечатлило её лицо, они хотели написать портрет Нины Андреевны, но она из скромности отказалась. Последний её съёмочный день был 2 февраля, снимали в старинных торговых рядах Вышнего Волочка. А 5-го случилась трагедия.

Добавим, что по факту пожара следственным управлением СК РФ по Тверской области проводится проверка с пожарно-технической и медицинской экспертизами.

А ещё после гибели Нины Андреевны остались одинокими её собака и кот. Местные говорят, что она их очень любила. Съёмочная группа фильма сейчас ищет для них новый дом и заботливых хозяев.