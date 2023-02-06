На Калининской АЭС прошел плановый профилактический визит МЧС России

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Мероприятия проводил начальник отделения надзорных мероприятий в области ГО и ЗНТ от ЧС Главного управления МЧС России по Тверской области, майор внутренней службы Олег Пааль.

В рамках визита было проанализировано выполнение законодательных и нормативно-правовых актов по данному направлению, проведена проверка специального аварийно-спасательного оборудования, аварийных центров, систем жизнеобеспечения защитных сооружений и локальной системы оповещения.

По итогам профилактического визита представитель Главного управления МЧС России по Тверской области подтвердил высокий уровень готовности Калининской АЭС к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий гражданской обороны. В числе сильных сторон он отметил хорошее состояние аварийных центров на станции и в городе, наличие передвижного комплекса управления противоаварийными работами, укомплектованность сил и средств, необходимых для оперативных действий, обеспеченность персонала коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Калининская АЭС – флагман Тверской области по направлению гражданской обороны. Атомная станция системно занимается вопросами ГО и ЧС и поддерживает в надлежащем состоянии всю систему реагирования на различные нештатные ситуации. На предприятии регулярно проводятся комплексные противоаварийные учения с участием различных ведомств, налажено хорошее взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Тверской области», - отметил Олег Пааль.