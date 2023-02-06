Население вырастет, зарплаты повысят: Какой видят Тверь чиновники через шесть лет

Демографических или экономических скачков прогноз нам не сулит, но жить будем. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери составила официальный прогноз развития областной столицы на ближайшие пять лет - до 2028 года. Формируя документ, специалисты опирались на данные статистических, налоговых и других ведомств, а также на долгосрочные прогнозы развития РФ и Тверской области.

Расскажем, какой видят чиновники Тверь будущего.

НАСЕЛЕНИЕ: МЕДЛЕННЫЙ РОСТ

В пояснительной записке к прогнозу отмечено, что страна находится в сложном демографическом периоде. Что отрицательно влияет на нашу демографию? Падение рождаемости, произошедшее ещё в середине 90-х годов, коронавирус, а также снижение миграционного потока (который до недавнего времени компенсировал низкую рождаемость), произошедшее из-за ужесточения миграционного законодательства, запрета мигрантам заниматься определёнными видами деятельности, а также из-за спецоперации.

Таким образом, демографических скачков прогноз нам не сулит, однако некоторое увеличение численности тверичан всё-таки предполагает: на 2800 человек больше должно жить в Твери в 2025 году по сравнению с 2022 годом. Далее, до 2028 года включительно, прогноз предполагает численность населения неизменной.

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ПРОИЗВОДСТВО: СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Согласно документу, в 2023 году объём промышленного производства в Твери составит 199,6 млрд рублей (+6% в действующих ценах к 2022 году).

Исходя из прогнозируемых тенденций и сведений, предоставленных промышленными предприятиями города, в 2024-2028 годах объём производства должен расти ежегодно на 6,1% -7,8% (в действующих ценах).

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ОПЛАТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ: ТОЖЕ РАСТУТ

Прогноз оптимистично заявляет: фонд оплаты труда работников, занятых в экономике города, последовательно увеличивается. В 2023 году он составит 101 372,8 млн рублей (+8% к 2022 году). Далее ежегодный прирост прогнозируется на уровне 7%-8%. В 2028 году фонд оплаты труда в Твери составит 143 188,0 млн руб.

При этом численность людей, занятых в экономике, также будет расти. Согласно документу, это обусловлено введением новых рабочих мест, отсутствием массовых сокращений, а также увеличением возрастного ценза (согласно пенсионной реформе).

Если в 2022 году в Твери насчитывалось 219 150 человек, занятых в экономике города, то в 2028 году таковых должно стать на 850 человек больше - 220 000.

Если же сопоставить размеры фонда оплаты труда с численностью работников, то выйдет, что в 2022 году на одного работника приходилось в среднем 35 676,36 рубля в месяц, а в 2028 году сумма вырастет до 54 237,87 рубля.

БЕЗРАБОТИЦА: СТАБИЛЬНО НЕВЫСОКАЯ

Ситуация на рынке труда в Твери, согласно документу, является стабильной. Численность безработных уменьшается, уровень безработицы не растёт.

Средняя продолжительность периода безработицы составляет четыре месяца. При этом количество заявленных вакансий для трудоустройства существенно превышает численность ищущих работу горожан.

В дальнейшем прогноз предполагает сохранение существующих тенденций.

ИП: СТАНЕТ БОЛЬШЕ, НО НЕНАМНОГО

Малое предпринимательство, как известно, выступает одним из главных источников налоговых поступлений, даёт рабочие места и предлагает людям новые виды услуг и товаров. Согласно прогнозу, число индивидуальных предпринимателей в Твери будет расти, правда, незначительно.

В 2023-2028 годы число «ипэшников» должно ежегодно увеличиваться не более чем на 1%. В 2022 году в Твери было зарегистрировано 10 872 ИП, в 2022 году их должно стать на 109 больше. Плановый показатель 2028 года - 11 350 ИП.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ: УПАЛ, НО СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

В 2022 году оборот розничной торговли в Твери упал на 8%. Составители документа объясняют это уходом с российского рынка значительной части иностранных компаний в связи с геополитической обстановкой. Однако в ближайшие годы ситуация должна стабилизироваться: документ предполагает «небольшой ежегодный рост объёмов отрасли». Этому, по мнению специалистов, поспособствует государственная поддержка бизнеса и курс на импортозамещение.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПОСТУПЛЕНИЯ РАСТУТ

В 2022 году поступления по налогу на прибыль от организаций Твери в бюджет Тверской области выросли 7,5%. Прогноз на 2023-2025 годы предполагает ежегодный прирост на 5,1%-5,8%. Далее - на 5% в год.

ИНВЕСТИЦИИ: НАДЕЖДА НА «БОРОВЛЁВО-3»

В 2022 году инвестиции в основной капитал в Твери существенно снизились. Виной тому стали экономическая неопределённость, связанная с санкциями, ограничения на импорт инвестиционного оборудования и общая нестабильность, отмечают составители прогноза.

В 2023 году ожидается прирост инвестиций, правда, очень скромный - на 1%. В последующие годы спланирован более активный рост инвестиционных поступлений (в 2024 году - 4,1%, в 2025 году - 5,3%, далее на 3,6%-3,8% в год). Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Объём частных инвестиций к 2030 году здесь должен составить более 10 млрд рублей (при реализации планов).

Напомним, «Боровлёво-3» - промышленная площадка в 82 гектара. Резидентам парка предоставляются налоговые льготы и субсидии. Свои производства здесь смогут разместить до 19 компаний. Это должно позволить создать около 2,7 тыс. рабочих мест, а также привлечь те самые 10 миллиардов инвестиций.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: СКРОМНЫМИ ТЕМПАМИ

В Твери снизились темпы ввода жилья. Специалисты объясняют это небольшим количеством свободных земельных участков, увеличением стоимости стройматериалов и сложившимся балансом между спросом населения на жильё и его предложением.

В ближайшие годы в Твери прогнозируется скромное увеличение ввода жилья: в 2023-2025 годах - на 2,2-2,3% в год, в 2026-2028 годах - на уровне 1,2-1,3% в год.

Из тенденций настоящего времени отмечается вытеснение местных застройщиков федеральными компаниями, а также снижение количества площадок точечной застройки и развитие застройки комплексной.