Как искусствоведы в Твери разгадали загадки и взломали коды пейзажа фламандского художника Верхарта

Вот эту картину и будут анализировать на лекции. Фото: Тверская областная картинная галерея

Если вы хотите помедитировать - отправляйтесь на лекцию. Там можно и умные мысли послушать, и расслабленно на стуле посидеть. На лекциях по искусству - ещё и на красивые картины, а не только на лектора посмотреть. Одна такая лекция пройдет в воскресенье в Тверской областной картинной галерее (Советская, 3), а это дополнительный плюс - расслабится можно в прекрасно отреставрированных интерьерах Императорского дворца. Лекция будет на тему «Вселенная Верхахта: иконографические загадки фламандского мастера».

Тобиас Верхахт (1561-1631) фламандский художник и график эпохи барокко. В основном известен как художник-пейзажист, создававший свои полотна в стиле маньеризма. В собрании тверской галереи есть прелюбопытный его пейзаж «Горный пейзаж с рекой и жанровым сценами».

Вот его и будут анализировать на лекции. «Разгадывая вместе с лектором иконографические коды художника, вы сможете выйти за пределы оптических схем и совершите увлекательное визуальное путешествие по дорогам Брабанта (герцогство в Нидерландах - Ред.)» - анонсируют организаторы лекции.

Пейзаж действительно интересный - наполненный действием и персонажами, он как бы объединяет в себе несколько сюжетов. Плюс перспектива картины: как-будто немного обратная, поднимающая горизонт на зрителя, чтоб побольше сюжетов уместить. Художник смог давольно уместно объединить в одном пейзаже мушкетерские баталии, сражение речных судов, козни разбойников, сцены тихого крестьянского труда, размеренную жизнь замков и монастырей, отразить развитие торговли и промышленного производства в Нидерландах и показать многообразие растительного и животного мира.

Зачем так много в одном? По тем временам это было востребовано и модно.

- Подобные вселенские пейзажи, соединяя реальное и фантастическое, воспринимались фламандцами как форма визуальной терапии и средство борьбы с меланхолией, а современному зрителю они открывают бесконечное пространство для интерпретации, - замечает учёный секретарь галереи Мария Шувалова, она, кстати, будет спикером на этой лекции. Будет время, захаживайте на лекцию.

Вход платный. Стоимость билета для взрослых – 150 руб., для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 100 руб., для детей до 16 лет – 50 руб. Билеты можно приобрести как в кассе Тверского императорского дворца, так и online на сайте галереи.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. 12+.