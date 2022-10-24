Тверь будущего: Магазинов - больше, детских садов - меньше, а численность населения растёт за счёт миграции из районов

Что ждёт в будущем прекрасный город над Волгой? Фото: Виктория ТУШКОВА

В ближайшие годы в Твери станет больше магазинов и меньше детских садов, а количество больниц останется неизменным. При этом рождаемость по-прежнему будет сильно не поспевать за смертностью, но численность населения вырастет. Всё это следует из социально-экономического прогноза развития столицы региона.

Администрация Твери опубликовала постановление № 1066 от 20.10.2022 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Такой документ выпускается ежегодно и прогнозирует динамику основных показателей жизнедеятельности, а также ставит стратегические цели дальнейшего развития.

«КП»-Тверь» разбиралась в том, что сулит нам этот документ и удалось ли городу выполнить планы, поставленные годом ранее.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Население Тверской области планомерно сокращается, об этом «КП»-Тверь» писала не раз. В областной столице ситуация иная: число жителей медленно, но растёт.

Численность населения Твери:

2021 год - 424,9 тыс. человек.

2022 год - 425,2 тыс. человек (+ 0,1%).

2023 год - 426,0 тыс. человек (+0,2%) - плановая оценка.

2024 год - 426,9 тыс. человек (+0,2%) - плановая оценка.

2025 году - 428,0 тыс. человек (+0,3%) - плановая оценка.

В аналогичном документе годичной давности предполагалось, что численность населения Твери в 2022 году составит 426,1 тыс. человек (на 900 человек больше, чем оказалось в реальности).

Актуальные прогнозы на будущие годы также стали менее оптимистичными, чем год назад. Тем не менее темпы прогнозируемого прироста населения почему-то остаются год от года стабильными: +0,2% на первый и второй годы и +0,3% на третий год планового периода.

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

Увы, рост числа жителей Твери по-прежнему идёт исключительно за счёт миграции. Как пояснили «КП»-Тверь» в городской администрации, мигрируют в Тверь по большей части жители районов Тверской области, а так же приезжают из других регионов РФ.

Смертность у нас существенно превышает рождаемость. В 2022 году коэффициент рождаемости, по предварительным данным, составил 9,2 (столько детей родилось на тысячу населения). А коэффициент смертности почти вдвое больше - 17,7 (столько умерло на тысячу населения).

При этом специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы разрыв между смертностью и рождаемостью будет сокращаться. Однако даже если эти позитивные планы воплотятся в жизнь, коэффициент смертности всё равно будет превышать коэффициент рождаемости более чем в полтора раза. А значит, естественная убыль населения Твери продолжится.

Естественная убыль населения Твери:

2021 год - 4030 человек.

2022 год - 3640 человек.

2023 год - 3500 человек (предполагаемая).

2024 год - 3370 человек (предполагаемая).

2025 году - 3250 человек (предполагаемая).

Год назад прогнозы были опять же куда оптимистичнее. 2600 человек - такой предполагалась естественная убыль населения областной столицы в 2022 году. Как видите, в реальности она оказалось на 1040 человек больше.

ЗАРПЛАТЫ

Среднемесячная заработная плата в Твери выросла за год на 7,7% и составляет сегодня 46 901 рубль.

Рост заработков оказался выше прогнозируемого годом ранее. В предыдущем прогнозе предполагалось, что средняя зарплата в Твери в 2022 году составит 45 394 рубля.

В ближайшие три года средние зарплаты должны расти примерно в том же темпе (7,1%-7,9%) и в 2025 году достигнуть уровня 58 130,5 рубля.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня в Твери (как и год назад) работают 52 школы. Согласно прогнозу, в 2023 году должна начать работать ещё одна (и до 2025 года включительно число школ в областной столице больше не изменится).

Верить этому или нет, решайте сами. Мы лишь отметим, что в аналогичном прогнозе годичной давности 53-я по счёту школа должна была начать работу в 2022 году. А в 2023 году школ должно было стать уже 54. Планы меняются.

Количество детских садов должно уменьшиться. Сегодня, согласно документу, в городе 86 садиков, в 2023 году будет 84. Столько и останется до 2025 года. Прогноз годичной давности предполагал, что детских садов уже в 2022 году будет 84.

- Фактически детских садов не станет меньше, - объяснили в администрации Твери. - Планируется объединение двух детских садов под одним номером для оптимизации численности административного аппарата.

МЕДИЦИНА

Число медучреждений в Твери неизменное: 38, или по одному медучреждению на 11 189 человек в среднем.

При этом число больничных коек, по сравнению с прогнозом прошлого года, почему-то существенно снизилось.

Если верить актуальному социально-экономическому прогнозу, сегодня на все медучреждения в Твери приходится 5 879 коек. Увеличить их число планируется в 2024 году до 5 896 (+17) коек. В прогнозе, опубликованном годом ранее, значилось, что коек в тверских больницах должно быть гораздо больше: 7 716.

Сегодня в Твери работают 2800 врачей. Согласно документу, ежегодно врачей должно становиться на 50 больше. Это хорошо, конечно, но планы прошлого года мы и тут не выполнили. Предыдущий прогноз сулил, что в 2022 году в областной столице будут работать 3 037 врачей.

МАГАЗИНЫ-РЕСТОРАНЫ

2 932 магазина насчитали в Твери в 2022 году (по одному магазину на 145 человек). В будущем магазинов должно стать больше: 20 магазинов добавится в 2023 году, ещё 12 магазинов в 2024 году и 11 магазинов в 2025-м.

Число кафе и ресторанов тоже растёт, но скромнее: с 637 точек общепита в 2022 году до 646 в 2025-м.

По числу магазинов и кафе планы, поставленные годом ранее, мы перевыполнили. Предыдущий план развития предполагал, что в 2022 году магазинов в Твери будет 2885, а кафешек - 630.