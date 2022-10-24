Калининская АЭС демонстрирует высокий уровень производственной деятельности — ВАО АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В течение двух недель – с 6 по 20 октября 2022 года – эксперты из трех стран проводили масштабную проектно-информированную партнерскую проверку*.

Деятельность атомной станции изучалась по 15 направлениям, в том числе, ядерная и радиационная безопасность, техническое обслуживание и ремонт, инженерная поддержка, противоаварийная и противопожарная защита, эксплуатация, подготовка персонала.

По словам первого заместителя директора Московского центра ВАО АЭС Анатолия Кириченко, Калининская АЭС демонстрирует высокий уровень производственной деятельности.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Наша команда не выявила рисков связанных с безопасностью — это важнейшее заключение», - сказал А.Кириченко в ходе брифинга, посвященного итогам работы команды международных экспертов. Также он отметил, что персонал атомной станции продемонстрировал высочайший уровень открытости.

Кроме того, были определены области для улучшения и 10 сильных сторон атомной станции. В их числе, создание испытательного стенда для проверки блока торцевых уплотнителей главного циркуляционного насоса, применение модульного манипулятора доставки и наведения системы тепловизионного контроля для обследования корпуса реактора и другие.

В области культуры безопасности эксперты отметили такие сильные стороны, как ответственность руководства и коммуникации с персоналом, поддерживающие приоритетность и приверженность безопасности.

Кроме того, команда отметила выполнение рекомендаций ВАО АЭС, изложенных в отчетах о значительном опыте эксплуатации SOER, на высоком уровне (98%).

*Проектно-информированные партнерские проверки проводятся по инициативе принимающей стороны каждые четыре года. Их целью является сравнение уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого уровня ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов.