«Раз – и «рубас»! Беспредельщики!», или Как гаишники в Твери ловят водителей, игнорирующих ремень безопасности

И что за нужда такая – без ремня ездить?
Фото: Виктория ТУШКОВА
Посмотреть на чью-то работу изнутри всегда интересно. Мне здорово повезло – «КП»-Тверь» удалось поучаствовать в скрытом патрулировании дорог областной столицы сотрудниками Госавтоинспекции. Цель была поставлена определённая – ловить «смельчаков», играющих с собственной жизнью и игнорирующих ремень безопасности.
На дороги выезжают несколько экипажей. Среди них неприметные служебные машины без опознавательных полицейских знаков, в которых сотрудники ГИБДД могут спокойно наблюдать за нарушителями, и «раскрашенные» авто (так между собой называют их сами инспекторы). Это машины с «мигалками» и всей необходимой символикой.
В скрытом патрулировании участвуют машины с опознавательными знаками полиции и без. Мы находились в «скрытом» авто.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Первый нарушитель попался нам практически сразу. Солидный «Мерседес» мчит по проспекту Победы, водитель не пристёгнут. Машина скрытого наблюдения пытается сесть на хвост перестраивающемуся из ряда в ряд «мерину». Наконец, удаётся.
- Перед нами! – сообщает старший лейтенант патрулю по рации, «раскрашенные» авто приступают к делу.
Остановить машину получилось на Орджоникидзе. Составили протокол, отпираться водитель не стал.
Первый нарушитель.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Вообще, вот так «под прикрытием» ловить смельчаков, гоняющих без ремня, - дело непростое. Нужно согласовать действия нескольких экипажей в плотном потоке машин, заранее снять нарушителя на видео (на всякий случай). Успеть пристроиться за ним, пока не свернул куда-то (по всему городу искать исчезнувшего из поля видимости «безременщика» нецелесообразно). При этом скрытая полицейская машина скована правилами дорожного движения – «мигалок» нет, нарушать ей нельзя.
Колеся по дорогам с сотрудниками Госавтоинспекции, видишь много нарушений. Некоторые – ну совершенно абсурдные и опасные. Вот женщина-пешеход бежит прямо по проезжей части в медленно движущемся потоке подъезжающих к перекрёстку машин.
- Ведь «патрулька» же на полосе стоит! – возмущается старший лейтенант. – Всем плевать…
«Патрулька» что-то строго объявляет нарушительнице в громкоговоритель. Та выбирается на тротуар и спокойно продолжает путь. И куда так спешила, зачем рисковала?
А вот и ещё один «безременщик» - на «Шкоде».
- Может, простите пенсионера на первый раз? – давит жалость крепкий мужчина средних лет.
- Да какой первый раз. У вас же заглушка стоит в ремне.
- А видео, где я без ремня, мне покажите-ка, - переходит в наступление водитель.
- Без проблем, - спокойно отвечает полицейский и демонстрирует съёмку.
Нарушитель обозревает и остаётся недоволен.
- Да там и не видно ничего, я оспаривать буду! Вообще, докатились вы, конечно! Просто беспределите! Ездите, снимаете! – возмущается пенсионер, переходя на сленг. - Все так ездят, а с меня – раз! – и сразу рубас (Деньги, тысяча рублей штрафа. – Ред.).
- Порядок обжалования я вам объясню отдельно, - отвечает полицейский, продолжая заполнять бумаги.
Я же пока подхожу к герою событий и интересуюсь, что за нужда такая – без ремня ездить?
- Ну в городе то зачем он нужен? На трассе – ладно ещё, - обозначает позицию водитель. – А тут ползаем, пробки…
Заполняем протокол.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Между тем, автомобилист совершенно не прав.
- В городе разрешённая скорость движения – 60 километров в час. Это уже опасная скорость. И даже при двадцати километрах в час можно попасть в аварию, которая закончится летальным исходом, - объясняет заместитель начальника Отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери Антон Парахин. – Ремень спасает жизнь!
Штраф за управление автомобилем без ремня безопасности – 1000 рублей.
Штраф за непристёгнутого пассажира – 500 рублей. Отметим, что пристёгиваться обязаны пассажиры, сидящие как на переднем сидении, так и на заднем.
Штраф за водителя платит водитель, «пассажирский» штраф оформляется на пассажира.
Но и не в штрафах, в общем-то дело. Давно уже доказано, что ремень во многих случаях спасает жизнь и водителя, и пассажиров. А вот вылетевший через лобовое стекло человек, как правило, об этом уже никогда не узнает…