«Раз – и «рубас»! Беспредельщики!», или Как гаишники в Твери ловят водителей, игнорирующих ремень безопасности

И что за нужда такая – без ремня ездить? Фото: Виктория ТУШКОВА

Посмотреть на чью-то работу изнутри всегда интересно. Мне здорово повезло – «КП»-Тверь» удалось поучаствовать в скрытом патрулировании дорог областной столицы сотрудниками Госавтоинспекции. Цель была поставлена определённая – ловить «смельчаков», играющих с собственной жизнью и игнорирующих ремень безопасности.

На дороги выезжают несколько экипажей. Среди них неприметные служебные машины без опознавательных полицейских знаков, в которых сотрудники ГИБДД могут спокойно наблюдать за нарушителями, и «раскрашенные» авто (так между собой называют их сами инспекторы). Это машины с «мигалками» и всей необходимой символикой.

В скрытом патрулировании участвуют машины с опознавательными знаками полиции и без. Мы находились в «скрытом» авто. Фото: Виктория ТУШКОВА

РАБОТА «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Первый нарушитель попался нам практически сразу. Солидный «Мерседес» мчит по проспекту Победы, водитель не пристёгнут. Машина скрытого наблюдения пытается сесть на хвост перестраивающемуся из ряда в ряд «мерину». Наконец, удаётся.

- Перед нами! – сообщает старший лейтенант патрулю по рации, «раскрашенные» авто приступают к делу.

Остановить машину получилось на Орджоникидзе. Составили протокол, отпираться водитель не стал.

Первый нарушитель. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вообще, вот так «под прикрытием» ловить смельчаков, гоняющих без ремня, - дело непростое. Нужно согласовать действия нескольких экипажей в плотном потоке машин, заранее снять нарушителя на видео (на всякий случай). Успеть пристроиться за ним, пока не свернул куда-то (по всему городу искать исчезнувшего из поля видимости «безременщика» нецелесообразно). При этом скрытая полицейская машина скована правилами дорожного движения – «мигалок» нет, нарушать ей нельзя.

РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО?

Колеся по дорогам с сотрудниками Госавтоинспекции, видишь много нарушений. Некоторые – ну совершенно абсурдные и опасные. Вот женщина-пешеход бежит прямо по проезжей части в медленно движущемся потоке подъезжающих к перекрёстку машин.

- Ведь «патрулька» же на полосе стоит! – возмущается старший лейтенант. – Всем плевать…

«Патрулька» что-то строго объявляет нарушительнице в громкоговоритель. Та выбирается на тротуар и спокойно продолжает путь. И куда так спешила, зачем рисковала?

«ДОКАТИЛИСЬ ВЫ, КОНЕЧНО!»

А вот и ещё один «безременщик» - на «Шкоде».

- Может, простите пенсионера на первый раз? – давит жалость крепкий мужчина средних лет.

- Да какой первый раз. У вас же заглушка стоит в ремне.

- А видео, где я без ремня, мне покажите-ка, - переходит в наступление водитель.

- Без проблем, - спокойно отвечает полицейский и демонстрирует съёмку.

Нарушитель обозревает и остаётся недоволен.

- Да там и не видно ничего, я оспаривать буду! Вообще, докатились вы, конечно! Просто беспределите! Ездите, снимаете! – возмущается пенсионер, переходя на сленг. - Все так ездят, а с меня – раз! – и сразу рубас (Деньги, тысяча рублей штрафа. – Ред.).

- Порядок обжалования я вам объясню отдельно, - отвечает полицейский, продолжая заполнять бумаги.

Я же пока подхожу к герою событий и интересуюсь, что за нужда такая – без ремня ездить?

- Ну в городе то зачем он нужен? На трассе – ладно ещё, - обозначает позицию водитель. – А тут ползаем, пробки…

Заполняем протокол. Фото: Виктория ТУШКОВА

РЕМЕНЬ СПАСАЕТ

Между тем, автомобилист совершенно не прав.

- В городе разрешённая скорость движения – 60 километров в час. Это уже опасная скорость. И даже при двадцати километрах в час можно попасть в аварию, которая закончится летальным исходом, - объясняет заместитель начальника Отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери Антон Парахин. – Ремень спасает жизнь!

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЮ

Штраф за управление автомобилем без ремня безопасности – 1000 рублей.

Штраф за непристёгнутого пассажира – 500 рублей. Отметим, что пристёгиваться обязаны пассажиры, сидящие как на переднем сидении, так и на заднем.

Штраф за водителя платит водитель, «пассажирский» штраф оформляется на пассажира.

Но и не в штрафах, в общем-то дело. Давно уже доказано, что ремень во многих случаях спасает жизнь и водителя, и пассажиров. А вот вылетевший через лобовое стекло человек, как правило, об этом уже никогда не узнает…