«Ушёл светлый человек»: В Твери простились с директором Театра драмы Светланой Вержбицкой

Светлану Валентиновну проводили в последний путь 21 октября. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Какая яркая жизнь, какой добрый и отзывчивый человек, какая красивая женщина, какая большая потеря для региона, города, театра, людей. Ушёл светлый человек… - такими словами 21 октября в Твери провожали в последний путь директора Тверского академического театра драмы Светлану Вержбицкую.

Прощание со Светланой Вержбицкой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Панихида прошла под высоким куполом кафедрального собора Воскресения Словущего на Баррикадной. Проститься со Светланой Валентиновной пришли соратники по театру, министр культуры Тверской области и актриса Ксения Глинка, председатель городской Думы Евгений Пичуев, замглавы Твери Людмила Хоменко, вдова поэта Андрея Дементьева Анна Пугач, экс-глава Твери Владимир Бабичев, бывшие коллеги - чиновники и депутаты, тверские театралы. Многие женщины плакали.

Речей звучало немного. Но все решившиеся выйти к микрофону вспоминали, какой яркой женщиной была Светлана Вержбицкая, как ценила коллективную работу, как много успела сделать для развития города, региона, культуры. Произносили слова поддержки родным Светланы Валентиновны - мужу и дочерям.

Прощание со Светланой Вержбицкой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Светлана Валентиновна скончалась 18 октября после долгой болезни, на 66-м году жизни. Филолог по образованию, большую часть карьеры она посвятила не слову, а социальной политике. Возглавляла комитет по связям с общественностью администрации Твери, была директором благотворительного фонда, депутатом городской Думы, в которой занималась вопросами «социалки», работала заместителем председателя правительства Тверской области. А последние пять лет жизни отдала культуре и театру: служила директором Тверского академического театра драмы.

Прощание со Светланой Вержбицкой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как отмечают в театре, Светлана Вержбицкая поддерживала все современные возможности развития театра. При ней ТАДТ получил новое оснащение. Начала функционировать полноценная система продажи билетов онлайн. Зрителей, пришедших на премьеры, уже в фойе ждала тщательно созданная атмосфера, погружающая в будущий спектакль, - эта работа велась по прямому поручению директора.

Похоронили Светлану Вержбицкую на Дмитрово-Черкасском кладбище.