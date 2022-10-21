На Калининской АЭС приступили к исследованию технологии мюонной томографии ядерного реактора

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Уникальная отечественная разработка, созданная специалистами НИЯУ МИФИ в сотрудничестве с АО «ВНИИАЭС» (входит в контур управления Концерна «Росэнергоатом»), позволяет провести полное дистанционное обследование ядерного реактора. Эта технология в перспективе позволит повысить безопасность работы крупных промышленных объектов, в том числе в атомной энергетике.

Устройство представляет собой трековый детектор, позволяющий в режиме реального времени регистрировать трек каждого мюона, проходящего через регистрирующую систему.

Как пояснил заместитель начальника отдела ядерной безопасности и надежности Калининской АЭС Сергей Киселев, в мюонной томографии используется такое природное явление, как поток мюонов, возникающее в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Такая технология не требует искусственных источников излучения и относится к перспективным методам дистанционного мониторинга.

«Метод основан на улавливании потока мюонов, проходящего через исследуемый объект, и получении «картинки» внутренней структуры объекта, напоминающей рентгеновский снимок. Мюоны обладают высокой проникающей способностью. Несколько таких снимков с разных ракурсов позволяют собрать трехмерное изображение объекта», - сказал Сергей Киселев.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Опытный образец мюонного томографа установили возле здания реакторного отделения энергоблока №4. По словам доктора физико-математических наук, профессора НИЯУ МИФИ, руководителя программы «Мюонная томография ядерных реакторов» Игоря Яшина, чтобы рассмотреть объект изнутри, достаточно поставить рядом мюонный томограф и получить снимок в «мюонных лучах».

На текущем этапе на Калининской АЭС отрабатывается технология томографии, оптимизируются регистрирующие системы и программное обеспечение. Успешное завершение исследования позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях.

Помимо ядерных объектов, мюонные томографы, прототип которых испытывается на Калининской АЭС, могут использоваться для обследований вулканов, зданий, мостов, плотин, градирен, крупногабаритных транспортных грузов и т.д.