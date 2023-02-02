Калининская АЭС на 4,2% перевыполнила государственное задание января по выработке электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 5,32 млрд рублей.

«Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 104,2%. Таким образом, сверх плана было выработано почти 110 млн кВт*ч электроэнергии, дополнительная выручка составила более 90 млн рублей», - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

За прошедший месяц в энергосистему было отпущено 2,58 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого объема хватит, чтобы в течение трех месяцев снабжать электричеством всю Тверскую область (по данным экспертов, в среднем регион потребляет около 800 млн кВт*ч электроэнергии в месяц).

Кроме того, при производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более одного миллиона тонн углекислого газа.

Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) обеспечивает стабильную энергетическую безопасность страны и является основой поступательного социально-экономического развития, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только увеличиваться. Сейчас доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся три энергоблока. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.