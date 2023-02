Poetti представляет линейку кофейных блендов Soul

Бленды линейки Poetti Soul

Ассортимент Poetti пополнится пятью новыми торговыми наименованиями. Продукция Poetti Soul появится во всех основных каналах торговли уже в феврале.

Продуктовый портфель Poetti расширится ещё одной линейкой премиальных кофейных блендов Poetti Soul. Кофейные бленды Poetti Soul of Havana, Poetti Soul of Rome, Poetti Soul of Istanbul — это аутентичные вкусовые сочетания, представляющие собой идеальную основу для приготовления кофе по традиционным рецептам кофейных столиц. Линейка Poetti Soul предназначена для ценителей напитка, которые желают отправиться в гастрономическое путешествие в солнечный Рим, колоритную Гавану или величественный Стамбул, чтобы открыть для себя новые неповторимые кофейные впечатления.

Poetti Soul of Havana, вдохновлённый духом зажигательной Кубы, прекрасно подойдёт для приготовления традиционного насыщенного и крепкого «кубано». Poetti Soul of Rome — воплощение страстной любви итальянцев к кофе. Этот бленд станет идеальной основой для заваривания эспрессо или капучино. Poetti Soul of Istanbul — выражение контрастности Стамбула и незаменимый компонент приготовления кофе по-турецки с использованием джезвы.

Каждый из блендов линейки Soul имеет неповторимое вкусовое сочетание, наиболее полно раскрывающееся в определённый кофейный момент в течение дня. Например, Poetti Soul of Rome, имеющий тёмную степень обжарки, прекрасно подойдёт для вкусного завтрака, а Poetti Soul of Havana, обладающий мягким ореховым ароматом, станет отличным завершением обеда.

«Poetti Soul, третья линейка в портфеле бренда, имеет особую притягательную концепцию. Каждый бленд наделён определённой историей и атмосферой, которая открывается потребителю в момент наслаждения чашечкой кофе. Это важное расширение ассортимента, которое является ответом на потребительский запрос в познании и исследовании мира. Через бленды Poetti Soul мы приобщаем любителей кофе к традициям мировых кофейных столиц», — комментирует запуск новой линейки Михаил Глухов, директор по маркетингу компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Бленды линейки Poetti Soul имеют два варианта фасовки. Poetti Soul of Havana поступит в продажу в упаковках по 200 г (молотый) и 800 г (зерновой), Poetti Soul of Rome — 200 г (молотый) и 800 г (зерновой) и Poetti Soul of Istanbul — 200 г (молотый). Приобрести продукцию из новой линейки кофе Poetti россияне смогут уже в феврале.

