Калининская АЭС помогает школьникам в профессиональной ориентации

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Мероприятие прошло в год чествования 120-летнего юбилея великого ученого-ядерщика, организатора и руководителя работ по атомной науке и технике в СССР Игоря Васильевича Курчатова.

Для школьников была организована обширная образовательная программа. Она включала посещение отраслевого мемориального комплекса «Первая в мире АЭС». Ребятам показали центральный пульт управления первой АЭС, радиационный пульт, реакторный зал. Они узнали, что именно на Обнинской АЭС впервые отрабатывались технологии управления атомными станциями. На предприятии стажировались экипажи ледокола «Ленин» и атомных подлодок, проводились исследования для создания проектов новых АЭС и космических энергоустановок.

В Обнинском институте атомной энергетики (филиале Национального исследовательского ядерного университета «НИЯУ МИФИ») удомельские школьники приняли участие в XII академической образовательной площадке интерактивного Предуниверситария «Зимняя перезагрузка». Здесь, на оборудованных площадках школьникам провели мастер-классы и профессиональные пробы, на которых они смогли «примерить» на себя различные атомные специальности. Ребят познакомили с дефектоскопией, моделированием и анализом работы АЭС, научили азам работы с микроконтроллерами.

«Будущее России – это в первую очередь дети. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов. Молодые люди получают полезные навыки, это помогает им определиться в профессии и последующем карьерном росте», - отметила начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Светлана Южакова.

Профориентационный проект Калининской АЭС «Вместе в будущее» стартовал в 2022 году. В рамках этой образовательной инициативы атомная станция помогает учащимся одиннадцатых классов города-спутника Удомли подготовиться к предстоящим экзаменам по математике и физике. Школьникам читают лекции, рассказывают об алгоритмах решения задач и подробно разбирают практические задания, проводят встречи с педагогами и студентами профильных вузов, образовательные интенсивы. Таким образом, Калининская атомная станция планирует повысить заинтересованность школьников в изучении технических наук и в перспективе привлечь новые высококвалифицированные кадры для работы в отрасли.