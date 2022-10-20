В начале следующей недели в Тверь придут ночные заморозки

Первый снег, если и выпадет, надолго не задержится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ещё не все яркие осенние листья опали, но облик красавицы Твери становится всё более нордическим. Уж и первый снег не за горами!

- Погода в ближайшие дни неплохая, - обнадёживает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В выходные и в начале рабочей недели будет практически безветренно. Но время не стоит на месте - к нам спешат ночные заморозки.

В уик-энд холодов ещё не ждём. В субботу +8, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В воскресенье утром ранние пташки смогут понежиться в нежарких лучах осеннего солнца. Но днём станет облачно, +6, давление снизится до 746 миллиметров.

В понедельник +7, облачно с прояснениями, к вечеру возможны небольшие локальные дожди. Атмосферное давление за день подрастёт на пару пунктов, и в ночь на вторник облака разойдутся. Этой ночью будут заморозки: -1…-2 градуса.

- На дороге может быть гололедица! - предупреждает Наталья Сердитова.

Во вторник +5, без осадков, а вот в среду ненастье может вернуться. Будет всего +2, и есть шанс увидеть даже первый мокрый снег.

Снег этот, если и будет, растает, едва успев коснуться земли. Серьёзного похолодания в обозримой перспективе не видно. Ответственные метеорологи не любят делать долгосрочных прогнозов, но Наталья Сердитова поделилась с нами предположением, что к следующим выходным, возможно, опять потеплеет. Осень - дама переменчивая. Посмотрим!