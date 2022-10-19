Умная система помогла предотвратить десятки пожаров в Тверской области

Лесные пожары негативно влияют на всю экосистему Фото: Иван МАКЕЕВ

Проведение таких мероприятий помогло предотвратить десятки возгораний.

Система позволяет вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и передавать данные по защищенным каналам связи в режиме реального времени. Она нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

«Данный проект– образец того, как частные компании и государство могут взаимодействовать на благо жителей всего региона. Девять районных лесничеств пользуются услугами интернета для мониторинга обстановки. В этом им помогают 50 камер, установленных на наших базовых станциях. Сейчас видеонаблюдением охвачены самые крупные лесные массивы Тверской области», - комментирует Станислав Лосев, директор Тверского отделения МегаФона.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022 году в Верхневолжье площадь лесных пожаров снизилась на 37%. Благодаря проекту наблюдение за обстановкой стало удобным и эффективным. Дистанционное обнаружение возгораний позволяет оперативно отправить лесопожарную бригаду в то место, где зафиксировано возгорание», - поясняет руководитель ГБУ "ЛПЦ - ТверьЛес" Миклин Виталий.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50C до + 50C.

Информация от сервера МегаФона до лесопожарной службы Тверской области поступает по выделенному каналу, так что наблюдать за происходящим в лесах специалисты могут в онлайн-режиме как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств, причем для этого не нужно устанавливать дополнительные программы. Данные с камер доступны не только в реальном времени, но и в архиве.

Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров «МегаФон» и Тверская область впервые запустили еще в 2017 году. Тогда география проекта охватывала 27 населенных пункта. Теперь система в Тверской области подключена на 50 станциях видеонаблюдения. Больше всего камер установлено в Калининском, Конаковском, Кимрском, Рамешковском и Осташковском районах.

ПАО «Мегафон»

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