Кто не работает: Чем накормят дебошира в изоляторе УВД в Твери

Угощать задержанных будут горячими блюдами из качественных продуктов. Фото: Борис КОКУРИН

Как говорил хулиган и тунеядец Федя из фильма режиссёра Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», кто не работает - тот ест. Что поделать, тунеядцев, дебоширов и прочих оступившихся товарищей тоже нужно кормить. Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Твери планирует заключить контракт на поставку горячего питания для граждан, доставленных за административные правонарушения в дежурные части.

Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Потратить на питание задержанных планируется до 218 594 рублей.

КАК БУДУТ КОРМИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ

Угощаться в ИВС нарушители будут при условии, что проведут там более трёх часов. Всё серьёзно, питание как в отеле: трёхразовое, горячее. Блюда должны быть приготовлены из расчёта установленных нормативами потребностей человека. К использованию разрешаются только свежие продукты, имеющие документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Всё должно соответствовать ГОСТам.

Еда для задержанных будет доставляться по адресам четырёх дежурных частей строго по расписанию:

- с 6:30 до 08:00 - завтрак;

- с 13:30 до 14:30 - обед;

- с 18:00 до 19:00 - ужин.

В документации имеется и приблизительный расчёт стоимости питания на одного человека. На день - 372 рубля: 117 руб. - завтрак, 145 рублей - обед и 110 рублей - ужин.

Подавать еду будут, конечно, не на фарфоре, а в одноразовой посуде, порционно. Задержанный сможет ознакомиться с калорийностью каждого блюда, соотношением белков, жиров и углеводов, сроком его хранения и температурой подачи - на контейнерах должны быть соответствующие маркировки.

МЕНЮ

Согласно нормам питания, обозначенным в документе, задержанный за день должен употребить 500 граммов картофеля (для женщин - 450 г), 250 граммов овощей, 100 миллилитров молока (для женщин - 200 мл), 90 граммов крупы, 100 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 30 граммов мяса птицы, 300 граммов чёрного хлеба (для женщин - 150 г), 200 граммов белого хлеба.

Исходя из этих нормативов, меню будет следующим:

- завтрак: каша, чай, хлеб/булка;

- обед: суп, второе (мясное или рыбное блюдо с гарниром), чай (как вариант - кисель или компот);

- ужин: гарнир с мясом или рыбой, чай, хлеб/булка.

А ЕСТЬ-ТО И НЕ ХОЧЕТСЯ…

Задержанный может отказаться от питания. Но это необходимо оформить письменным заявлением.

КТО ОПЛАТИТ ПИТАНИЕ

Оплата за блюда для задержанных производится за счёт средств федерального бюджета.