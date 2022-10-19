Досуг в Твери с 19 по 26 октября: Музыкальный калейдоскоп, концерт Волчкова и книжный фестиваль

Рассказываем, где интересно провести досуг в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Пушкин, Бах, Емеля и саксофон

Тверская филармония приглашает на концерты.

19 октября в 17:00 публике представят литературно-музыкальную композицию «И берег, милый для меня…» о Пушкине в Тверском крае.

Авторскую программу подготовила культуролог Татьяна Левина.

Ее исполнят лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко и Илья Шкадин, губернаторский камерный хор «Русский партес», член Союза композиторов России Сергей Левин (художественное слово).

В программе: сочинения русских композиторов на стихи А.С. Пушкина.

Стоимость: 400 рублей.

12+

21 октября в 19:00 запланирован концерт «Саксофон и оркестр».

В филармонии выступит ведущий саксофонист России Сергей Колесов вместе с губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» под руководством Андрея Кружкова. Прозвучит премьера - «Концерт для саксофона и струнного оркестра» Пьера-Макса Дюбуа, а также зрители услышат произведения Пьяццоллы, Гершвина, Каччини и др.

Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.

6+

23 октября в 12:00 филармония приглашает маленьких слушателей и их родителей на увлекательную сказку с оркестром «Снова про Емелю».

Песочное шоу от Катарины Лав прилагается.

Стоимость: 350 рублей.

0+

25 октября в 19:00 будет представлен органный концерт «Contrapunctus. Вселенная Баха» от петербургского органиста Егора Колесова. Он сыграет бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Стоимость: 300 – 400 – 500 рублей.

6+

Могучий баритон

20 октября в 19:00 ДК «Пролетарка» приглашает на концерт победителя щоу «Голос», великолепного певца Сергея Волчкова. Его баритон восхищает.

Организаторы мероприятия обещают дополнить сольную программу восхитительными спецэффектами, насыщенным звуком и световыми визуализациями.

Цена билета: 1200 - 3500 рублей.

6+

ФЕСТИВАЛИ

Мир книг и писателей

22 и 23 октября в Твери, в библиотеке имени Горького, в восьмой раз пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Тверской переплет». Оба дня там будет работать книжная ярмарка, проходить с писателями, поэтами и критиками из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

В первый день «Тверской переплет» будет открыт с 12:00 до 18:30. Ожидаются много интересных гостей. Один из них - Денис Драгунский. Он расскажет, из чего рождается литература. Также ближе к вечеру запланирована творческая встреча с Мариной Москвиной - финалистом премии «Ясная Поляна». Она презентует новый роман «Три стороны камня»…

23 октября «Тверской переплет» будет открыт с 11:00 до 16:00. Приедут петербургский автор исторических детективов Антон Чиж, самый известный волонтёр Первого Московского хосписа, духовная дочь митрополита Антония Сурожского.Фредерика де Грааф и другие. А наш тверской священник Александр Шабанов представит свой большой художественный роман.

14:00 до 16:00 во второй день в фойе запланирован также концерт молодых музыкантов Московской консерватории имени Петра Чайковского.

Вход свободный.

Возрастной ценз: 16+