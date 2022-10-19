Досуг в Твери с 19 по 26 октября: Музыкальный калейдоскоп, концерт Волчкова и книжный фестиваль

Рассказываем, где интересно провести досуг в Твери.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
КОНЦЕРТЫ
Пушкин, Бах, Емеля и саксофон
Тверская филармония приглашает на концерты.
19 октября в 17:00 публике представят литературно-музыкальную композицию «И берег, милый для меня…» о Пушкине в Тверском крае.
Авторскую программу подготовила культуролог Татьяна Левина.
Ее исполнят лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко и Илья Шкадин, губернаторский камерный хор «Русский партес», член Союза композиторов России Сергей Левин (художественное слово).
В программе: сочинения русских композиторов на стихи А.С. Пушкина.
Стоимость: 400 рублей.
12+
21 октября в 19:00 запланирован концерт «Саксофон и оркестр».
В филармонии выступит ведущий саксофонист России Сергей Колесов вместе с губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» под руководством Андрея Кружкова. Прозвучит премьера - «Концерт для саксофона и струнного оркестра» Пьера-Макса Дюбуа, а также зрители услышат произведения Пьяццоллы, Гершвина, Каччини и др.
Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.
6+
23 октября в 12:00 филармония приглашает маленьких слушателей и их родителей на увлекательную сказку с оркестром «Снова про Емелю».
Песочное шоу от Катарины Лав прилагается.
Стоимость: 350 рублей.
0+
25 октября в 19:00 будет представлен органный концерт «Contrapunctus. Вселенная Баха» от петербургского органиста Егора Колесова. Он сыграет бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха.
Стоимость: 300 – 400 – 500 рублей.
6+
Могучий баритон
20 октября в 19:00 ДК «Пролетарка» приглашает на концерт победителя щоу «Голос», великолепного певца Сергея Волчкова. Его баритон восхищает.
Организаторы мероприятия обещают дополнить сольную программу восхитительными спецэффектами, насыщенным звуком и световыми визуализациями.
Цена билета: 1200 - 3500 рублей.
6+
Мир книг и писателей
22 и 23 октября в Твери, в библиотеке имени Горького, в восьмой раз пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Тверской переплет». Оба дня там будет работать книжная ярмарка, проходить с писателями, поэтами и критиками из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.
В первый день «Тверской переплет» будет открыт с 12:00 до 18:30. Ожидаются много интересных гостей. Один из них - Денис Драгунский. Он расскажет, из чего рождается литература. Также ближе к вечеру запланирована творческая встреча с Мариной Москвиной - финалистом премии «Ясная Поляна». Она презентует новый роман «Три стороны камня»…
23 октября «Тверской переплет» будет открыт с 11:00 до 16:00. Приедут петербургский автор исторических детективов Антон Чиж, самый известный волонтёр Первого Московского хосписа, духовная дочь митрополита Антония Сурожского.Фредерика де Грааф и другие. А наш тверской священник Александр Шабанов представит свой большой художественный роман.
14:00 до 16:00 во второй день в фойе запланирован также концерт молодых музыкантов Московской консерватории имени Петра Чайковского.
Вход свободный.
Возрастной ценз: 16+