«МАКС-М» в Твери: Как мы будем лечиться по полису ОМС в 2023 году

По закону каждый гражданин РФ должен быть застрахован и иметь полис обязательного медицинского страхования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно в России утверждается программа госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Скажем сразу: получить бесплатную медпомощь в этом сезоне станет проще. И это, безусловно, радует. Ведь, согласно прогнозам, в наступившем году россияне будут обращаться за медпомощью по полису ОМС чаще, чем в предыдущем. В непростой экономической ситуации люди активнее пользуются госгарантиями, включая бесплатную медицину. Какие изменения в системе ОМС принес нам 2023 год? Разбираемся в самых важных новшествах вместе с экспертами страховой медицинской компании «МАКС-М».

ПЛАНОВЫЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

На этот год дополнен список дорогостоящих сложнейших операций, которые будут проводить по ОМС федеральные медцентры.

Речь идет об уникальных методах лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов. Например, операция по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов в различных сочетаниях и др.

Сегодня такие операции проводят с помощью современных технологий, которые позволяют обойтись без долгого реабилитационного периода.

Если операцию, которая вам назначена, в медцентре вашего региона провести не могут, вас совершенно бесплатно отправят в другой регион или федеральный центр.

До сих пор в медцентры не по месту жительства отправляли в основном тех больных, кто нуждается в так называемой высокотехнологичной медпомощи. Это сложные дорогостоящие операции и обследования - то, что в народе называют «лечение по квоте». Если же нужна «обычная» операция (на официальном языке - специализированная плановая медпомощь), то, чтобы ее провели в другом регионе, зачастую приходилось менять полис ОМС, переоформлять прикрепление к поликлинике и больнице.

Теперь законодательно закреплено право пациента получать специализированную плановую медицинскую помощь за пределами региона, в котором он проживает. Менять полис ОМС для этого не потребуется.

Как нужно действовать? Понадобится направление на лечение в ту или иную медицинскую организацию конкретного региона, поясняет эксперт. Выдать направление может:

- лечащий врач поликлиники, в которой пациент на данный момент получает медпомощь по ОМС;

- врачебная комиссия больницы, где пациент уже лечится. В этом случае оформляется направление о необходимости перевода в другую медицинскую организацию (в том числе в другом регионе).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

В 2023 году впервые будут установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это сделано для того, чтобы стимулировать медицинские организации. Поликлиники, по мысли разработчиков проекта, должны быть заинтересованы в проведении диспансеризации пациентов. В частности, впервые введены нормативы диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что очень важно для увеличения средней продолжительности жизни и снижения смертности. Дополнен перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом.

Важным нововведением станет то, что списки подлежащих диспансерному наблюдению должны будут ежемесячно уточняться с территориальными фондами ОМС. Это позволит страховым организациям более жестко следить за соблюдением прав пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению.

В 2023 году программой госгарантий предусматривается увеличение финансирования углубленной диспансеризации переболевших COVID-19.

В списке обследований есть такие, которые в коммерческих клиниках влетят вам в копеечку. Например, анализы и исследования для выяснения состояния сосудов, сердца, легких. Кроме диспансеризации будет развиваться система медицинской реабилитации. Впервые подробно, а не в общих словах, прописаны детали предоставления этого вида медпомощи и его финансового обеспечения. На реабилитацию, в том числе бесплатное лечение в санаториях по медпоказаниям, смогут рассчитывать, в частности, пациенты после тяжелой формы ковида, люди с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также предусмотрена медицинская реабилитация для участников СВО.

Реабилитация может проходить в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре или амбулаторно. Для получения медицинской реабилитации необходимо получить направление. Его могут выдавать лечащий или участковый врач: терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист. Кроме того, лечащий врач может направить пациента в федеральный центр для получения медицинской реабилитации.

О БЕСПЛАТНЫХ ТЕСТАХ НА КОВИД

В 2023 году тесты на коронавирус за счет ОМС полагаются в таких случаях:

- если у пациента есть признаки острого простудного заболевания, «не исключающие наличие коронавирусной инфекции». Как поясняют врачи, это может быть, в частности, подъем температуры, сопровождающийся кашлем, насморком, болью в горле;

- если у пациента уже диагностирован ковид и нужно убедиться в результатах проводимого лечения (например, при выписке из больницы);

- если экспресс-тест показал положительный результат. В таком случае может быть назначен более точный ПЦР-тест для подтверждения или опровержения диагноза.

А вот если вы захотите сдать анализ на антитела к коронавирусу, например, чтобы понять, переболели им или другим ОРВИ, то сделать это в рамках базовой программы ОМС по полису не удастся (регионы при желании могут дополнительно предоставлять такую услугу в рамках территориальных программ ОМС своим жителям).

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

В 2023 году Программа госгарантий дополнена проведением расширенного неонатального скрининга. Его проводят всем новорожденным малышам без исключения. Анализ позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, которые представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка. Теперь новорожденных будут тестировать не на пять, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий. Сейчас детей в рамках ОМС бесплатно тестируют на адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз. Расширение программы поможет на самой ранней стадии выявлять и другие тяжелейшие патологии еще до появления клинических симптомов. Например, в скрининг войдет тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного.

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ

- Повышается доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин с бесплодием. Количество бесплатных процедур в наступившем году увеличится на 18% (по сравнению с 2022-м) и составит более 89,5 тысячи.

- Развивается система медпомощи больным с гепатитом С. В частности, для лечения таких пациентов с 2023 года будет применяться 18 схем лекарственной терапии в рамках ОМС.

ВАЖНО

Полис становится цифровым

В конце прошлого года вступили в силу правила о выдаче цифровых полисов ОМС. Те, кто будут впервые оформлять или заменять свой полис в 2023 году, уже не получат бумажные документы или пластиковые карточки. Страховая медицинская организация пришлет вам на электронную почту выписку с номером полиса ОМС, штрих-кодом полиса и контактами для обращений пациентов. Также можно будет войти в личный кабинет на портале Госуслуг и распечатать оттуда или сохранить на смартфон документ со штрих-кодом цифрового полиса ОМС.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ

Если вам отказывают в медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям АО «МАКС-М»:

8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр; 8-800-333-77-03 - региональный контактный центр; форма обратной связи на сайте www.makcm.ru - электронная почта: makcm69@ makcm.ru

адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 28.

Страховые представители «МАКС-М» адресно разберутся в вашей ситуации и помогут получить необходимую медицинскую помощь!

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017

Филиал АО «МАКС-М» в г. Твери

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