«Прощание славянки» не звучало: В Твери состоялся митинг в честь мобилизованных резервистов, готовящихся к отправке в зону дислокации

18 сентября в Твери у спорткомплекса «Юбилейный» состоялся митинг. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мобилизованные резервисты в Твери готовятся к отправке в зону дислокации. Куда и когда их отправляют, конечно, не объявляют. Но отправляют уже вот-вот. Ожидалось, что сегодня, но что-то в высоких штабах поменяли.

На мобилизационных пунктах мужчины провели несколько недель, кто-то больше, кто-то меньше (частичная мобилизация была объявлена президентом 21 сентября).

Мужчины в форме выстроились строем. Фото: Виктория ТУШКОВА

Перед отъездом мобилизованных жителей Тверской области порадовали – сообщили, что выплатят «подъёмные» - по 150 тысяч рублей при зачислении в воинскую часть. А ещё – организовали торжество. Не во время проводов, но непосредственно перед ними.

18 сентября в Твери у спорткомплекса «Юбилейный» состоялся митинг, посвященный предстоящей отправке мобилизованных в зону дислокации. Мужчины в форме выстроились строем. Военный оркестр сыграл несколько мелодий. Маршей почему-то не было, в том числе, и традиционного «Прощания славянки», который всегда знаменует проводы бойцов. Может быть он припасён для посадки по вагонам, чтобы и как для наших дедов, ухнула великая мелодия над платформой, перекрикивая прощальный гудок тепловоза… Но сегодня слушали «От Волги до Енисея», «Самоволочку» и «Песенку трубачей» из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» - такие, бодрящие мелодии, даже шлягерные в чём-то.

А может и правильно, ведь день выдался не лучший. Ветер, морось. Но мобилизованные даже улыбались и просили журналистов, подошедших слишком близко «щёлкнуть на память».

Священники благословили мобилизованных. Фото: Виктория ТУШКОВА

Розовощёкие парни-курсанты торжественно вынесли государственный флаг. Речь произнёс губернатор Игорь Руденя.

- Вы и ваши товарищи по оружию отстаиваете право нашей страны быть независимым, суверенным государством, которое само определяет свой путь развития, – напутствовал воинов глава региона.

Отправятся на место службы мужчины в ближайшее время. Фото: Виктория ТУШКОВА

Обратился к братьям по оружию и участник спецоперации, кавалер двух Орденов мужества, подполковник Виктор Визулайнен.

- Главное - обязательно поддерживать своих товарищей, которые находятся рядом – и словом и делом, – сказал орденоносец.

Затем священники благословили мобилизованных. Засим и разошлись. Отправятся на место службы мужчины в ближайшее время. Когда? То военная тайна… Впрочем, как и точное место назначения.