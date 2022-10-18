Плюс 1,6 миллиарда рублей: Бюджет ТФОМС Тверской области запланировано увеличить

В Тверском регионе увеличат финансирование ФОМС на оплату медицинской помощи для граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финансирование Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области в следующем году запланировано увеличить. В том числе за счет федеральной субвенции. 18 октября проект бюджета ТФОМС региона на ближайшие годы рассмотрен на заседании областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что одной из ключевых задач регионального здравоохранения является снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

- В Верхневолжье необходимо усилить профилактическую работу, проведение диспансеризации граждан, что позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно приступить к лечению, - пояснил глава региона.

Для этого также будут использоваться средства ТФОМС.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Прибавка на медицину

Финансирование фонда в следующем году планируется увеличить на 1,6 млрд рублей - до 20,4 млрд (на 2022-й было заложено 18,8 млрд рублей).

В 2024 году уже до 21,9 млрд рублей, в 2025-м - до 23,1 млрд рублей.

Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2023 году ожидается субвенция в размере 19,7 млрд рублей - на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2022-м.

Получается, что в среднем на одного гражданина в нашем регионе в ТФОМС в 2023 году будет заложено 15 823 рубля (речь о подушевом нормативе). Так же во всех регионах ЦФО, кроме Московской области (17 137 рублей) и Москвы (27 216 рублей).

Проектом предполагается, что поступление страховых взносов и платежей в бюджет федерального ФОМС от страхователей Тверской области увеличится в 2023 году до 16 068,7 млн рублей (в 2022-м – 15 145,5 млн).

Средства пойдут на...

Основная часть средств, естественно будет направлена на оплату медпомощи для граждан в регионе.

Также на 2023 год заложены деньги на повышение квалификации медицинского персонала, приобретение и ремонт оборудования для лечебных учреждений.

На заседании объявлено, что часть средств ТФОМС запланировано направить на следующее:

- открытие центра хронической сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий на базе Областного кардиологического диспансера (срок - до 1 июня 2023-го);

- создание аритмологических кабинетов в межрайонных центрах (до 31 декабря 2024-го);

- организацию отделений ранней реабилитации в сосудистых центрах (до 31 декабря 2023-го);

- укомплектование не менее 10 кардиологами нескольких центральных районных больниц (до 31 декабря 2023-го).

Также для снижения уровня онкозаболеваний в регионе запланировано выделение средств фонда на создание центров амбулаторной онкологической помощи в Нелидово, Кимрах и Бежецке.

Напомним, что в регионе первый такой центр был открыт в 2021 году в Твери, на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Это было сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году ведется создание центров амбулаторной онкологической помощи в Ржеве и Вышнем Волочке.

Одна из главных задач таких центров - диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях для повышения шансов на излечение.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО