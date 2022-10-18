Гроб тканью не обобьют: В Твери обновили перечень гарантированных погребальных услуг

Минимальный набор услуг по погребению должен предоставляться бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери подорожал минимальный набор услуг по погребению умерших. Перечень этих услуг и его цена определены Постановлением администрации Твери № 1051 от 13 октября 2022 года. Предыдущее постановление (от 26 сентября 2017 года) устанавливало цену за набор погребальных услуг в 5562 рубля 25 копеек. Новым постановлением сумма увеличена до 6964 рублей 68 копеек (то есть на 1402 руб. 43 коп. больше).

Отметим, что услуги эти предоставляются родственникам покойного бесплатно, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Но стоимость их должна быть определена, так как она впоследствии возмещается ритуальной службе бюджетом или государственными фондами.

Интереснее качество погребальных услуг, входящих в данный перечень. Сам набор услуг определён названным выше федеральным законом и не изменён: оформление документов, предоставление гроба и иных предметов для погребения, перевозка покойного и захоронение. Детали же определяются органами местного самоуправления.

Согласно обновлённому постановлению администрации Твери, в гарантированный перечень погребальных услуг входят:

1. Оформление свидетельства о смерти. В новом постановлении отмечено, что получить свидетельство на руки родственники должны не позднее дня похорон.

2. Предоставление и доставка (в морг или по месту пребывания родственников) предметов, необходимых для погребения. А именно:

- гроба необходимого размера (деревянного, строганого, неокрашенного);

- савана из хлопчатобумажной ткани (длиной от 1 до 2,5 метра в зависимости от роста умершего).

3. Перевозка в назначенное время тела покойного на кладбище или в крематорий (тело должны перевезти в гробу и выгрузить на кладбище).

4. Погребение или кремация. Услуга погребения включает:

- расчистку и разметку места для рытья могилы;

- рытьё могилы (ручным или механическим способом) нужного размера;

- захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма);

- предоставление и установку похоронной ритуальной регистрационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты жизни покойного.

Отметим, что в постановлении от 2017 года было обозначено, что предоставляемый гроб должен быть обит хлопчатобумажной тканью. В новом перечне этого условия нет. Но там появился саван (в прошлой версии документа был указан гроб, а также «другие предметы, необходимые для погребения»).

Кроме того, в старом документе отмечалось: перевозить гроб с телом должны в специализированном катафалке со скоростью не выше 40 км/ч, транспортировать покойного следует с соблюдением гигиенических, санитарных и этических требований. В новой версии эти условия отсутствуют (но, хотелось бы верить, всё-таки подразумеваются).