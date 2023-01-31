На ремонт дорожки вдоль Волги и лестницы к Вечному Огню власти Твери потратят 10 миллионов рублей

Деньги перераспределили на заседании городского парламента. Фото: ТГД

В стенах Тверской городской Думы 30 января прошло очередное 11 заседание городского парламента. Депутатский корпус одобрил изменения в бюджет-2023. Казалось бы год только начался, бюджет недавно приняли, а уже меняют что-то...

«Изменения в бюджет Твери вносятся в связи с получением межбюджетного трансферта и перераспределением бюджетных ассигнований. Общая сумма поступлений из бюджетов разного уровня в городскую казну на 2023 год составит 647,6 млн. рублей», - поясняют в пресс-службе Думы Твери.

Касательно того, куда направят деньги: на исполнение государственных полномочий и программы софинансирования. За счет перераспределения бюджетных средств увеличены расходы на сумму 34,1 млн. рублей на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетики города.

Дополнительное финансирование направлено на завершение строительства детского сада в микрорайоне «Южный» по улице Левитана и на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта в школах № 17 и 15. Также выделено 600 тыс. рублей на строительство внутриквартального проезда от улицы Левитана до бульвара Гусева. В текущем году будет ремонт пешеходной дорожки от Речного вокзала до Нового Волжского моста, которая входит в основной туристический маршрут по столице Верхневолжья, и восстановление лестницы к Вечному Огню с применением высокопрочных современных материалов. Общая сумма работ по двум объектам составит 10,6 млн. рублей.

Депутаты изменения в бюджет одобрили.