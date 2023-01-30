По муниципальной программе развития образования в Твери в 2023 году денег на знания выделено меньше, чем в 2022-м

Мы узнали, почем нынче обходится образование бюджету. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно администрация областной столицы опубликовала обновленные данные по муниципальной программе «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы. Общий объем финансирования в ней прописан в сумме 31 млрд 31 млн 444,8 тыс. рублей, из них 19 млрд 675 млн 583,6 тыс. приходятся на 2023-й и два последующих года. Ясное дело, что эти цифры еще будут меняться с учетом корректировок бюджетов.

Мы сконцентрировали свое внимание на некоторых аспектах.

Доля областного бюджета

Свыше 70% финансирования муниципальной программы развития образования на шесть лет составляют средства областного бюджета. Это около 22 миллиардов рублей. 30% - средства муниципалитета.

Сколько в этом году

На 2023 год в программе заложено 5 млрд 36 млн 373,6 тыс. рублей. В 2021-м было 5 млрд 592 млн 819,7 тыс., а в 2022-м - 5 млрд 763 млн 041,5 тыс. рублей.

Таким образом, пока расходы на образование (как школьное, так и дошкольное) в Твери сокращаются. Однако сумма еще может быть скорректирована за счет дополнительных проектов и дотаций. Конец года покажет, сколько в итоге будет потрачено на важную отрасль в областной столице.

Детсады

Пока в 2023 году в целом на дошкольное образование в Твери заложено 2 059 591,4 тыс. рублей - это почти на 634 млн меньше, чем было в 2022-м.

Сегодня в Твери функционируют 82 муниципальных детсада. Конкретно на обеспечение их жизнедеятельности (ремонты и горячее питание не входят) заложен 1 млрд 897 млн 771,8 тыс. рублей. В 2022-м было свыше 2 млрд 62 млн рублей. В пропорциях получается по 23 млн 143 тыс. рублей - на один садик в год.

Ввод новых детсадов в Твери в отличие от прошлого года в 2023-м программой не предусмотрен.

Школы

На развитие общего (школьного) образования в Твери в 2023 году в целом заложено 2 млрд 751 млн 550 тыс. рублей - на 105 млн 265 тыс. меньше, чем в 2022-м.

Сегодня в областной столице - 52 школы (а также гимназии). На их жизнеобеспечение заложено 2 млрд 339 млн 547,9 тыс. рублей. В 2022-м было свыше 2 млрд 449 млн. В среднем получается по 44 млн 991 тыс. рублей на школу.

Доплаты за классное руководство

В Твери в этом году выросло количество педагогов с классным руководством. Если в прошлом году их было 1673 человека, то теперь 1688. Но общий объем финансирования на доплаты за классное руководство остался прежним - 142 млн 256,5 тыс. рублей.

Это получается (без учета НДФЛ) по 84,2 тыс. рублей на педагога. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то выйдет сумма в 7 тыс. рублей в месяц на одного учителя.

Педагоги в конфиденциальных беседах рассказали, что в плане надбавок у них ничего не поменялось. Федеральная надбавка за классное руководство осталась на уровне 5000 рублей в месяц, без учета вычета подоходного налога, а местная - 1200 рублей в месяц, это тоже без удержаний.

На обеспечение деятельности МКУ

В программе прописана и статья расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, обслуживающих отрасль.

Речь идет об МКУ «Центр развития образования города Твери», МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования города Твери» и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери».

В этом году на их деятельность заложено 62 млн 564 тыс. рублей - на 4 млн 414 тыс. больше, чем в 2022-м.