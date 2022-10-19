Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 20:45

Как картина, которой восторгались аристократы Парижа 18 века, оказалась в школе в тверской глубинке

Непростую судьбу пейзажа Клода Жозефа Верне удалось исследовать научным сотрудникам Тверской областной картинной галереи
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Судьба картины Клода Жозефа Верне «Пейзаж на заходе солнца », (1785 г.) оказалась очень непростой. Фото: gallery.tverreg.ru

Судьба картины Клода Жозефа Верне «Пейзаж на заходе солнца », (1785 г.) оказалась очень непростой. Фото: gallery.tverreg.ru

В галерее или на выставке особенно и не задумываешься о судьбе картин - ну висят, красиво. А ведь у каждого произведения искусства своя судьба, причём у многих такая, что любой остросюжетный детектив позавидует. Только по картине-то этого не видно: висит себе в раме, век коротает. Но вот стоит немного «копнуть» и ... сюжетные повороты судеб произведений искусства очень увлекательны.

Вот, к примеру, одна из по-настоящему значимых, вещей коллекции французского искусства Тверской областной картинной галереи картина Клода Жозефа Верне «Пейзаж на заходе солнца », (1785 г.) На вид - просто красивый пейзаж идиллический.

А сколько в судьбе этого пейзажа интересного. Написана по заказу интенданта короля Людовика XVI, после казни владельца в пору революционного террора продана с аукциона, потом долгий переезд из Франции в Россию и ... тверская глубинка, а позже ещё одна революция - русская. Но, обо все по порядку.

Как этот пейзаж Верне попал из Парижа в Тверь, а так же обстоятельства написания этой картины удалось недавно выяснить сотрудникам Тверской областной картинной галереи.

Художник Клод Жозеф Верне автором был известным и востребованным во Франции предреволюционной поры, ему делали заказы высокопоставленные и даже монаршие особы. Работал по заказам российской императрицы Екатерины II и наследника Павла Петровича. Его большие холсты приобретали коллекционеры для украшения своих дворцов по всей Европе.

В поисках истины тверские исследователи пролистали архивы, точнее книгу заказов художника, обнаружили запись о ней. Просмотрели каталог художественного Салона 1785 года - она там экспонировалась. И что вообще невероятно - им удалось найти визуальное подтверждение участия пейзажа Верне в этой выставке.

Итак, заказал художнику этот пейзаж Папийон де ла Ферте, интендант «Малых забав», отвечавшего за досуг короля.

Перед тем как «осесть» в коллекции этого высокопоставленного филантропа и знатока живописи, картина успела побывать на выставке - Салоне 1785 года.

«Исключительной удачей можно считать прямое визуальное свидетельство, которое предоставляет известная гравюра итальянского художника Пьетро Антонио Мартини «Вид Салона 1785 г.». В организованной структуре экспозиции главного зала Салона по центральной оси, чуть ниже и левее портрета Марии-Антуанетты кисти Адольфа Ульрика Вертмюллера, четко локализуется картина, которая напрямую отсылает к тверской работе»,- пишет в своём исследовании, посвящённом этому пейзажу Верне научный сотрудник Тверской областной картинной галереи Анна Романова.

Каким образом картина попала в Россию, какими путями – вопрос остается открытым. После казни в 1794 году Папийона де ла Ферте (он пал жертвой революционного террора), его коллекция живописи была распродана на аукционах, частично отошла в пользу государства. Возможно, на одном из аукционов ее и присмотрели для князей Куракиных, а потом оно было привезено в их тверское имение Степановское-Волосово, да там и осталось. Ну а дальше ... была революция.

В 1937 году в тверскую галерею этот пейзаж передали из Калининского областного краеведческого музея. В музей же ее привезли в числе прочих вещей в августе 1922 года из Зубцова с записью «из упраздненного зубцовского уезда». В архиве галереи сохранилась опись предметов, которые в августе 1922 года были свезены в здание школы в Зубцове. Среди них были картины из поместий Потехино, Масальское, а также из усадьбы Степановское-Волосово. Тверская усадьба Князей Куракиных славилась весьма неплохой коллекцией живописи.

О том, как безымянная картина из Тверской картинной галереи оказалась шедевром фламандской живописи, читайте здесь.

Зрители перед пейзажем Верне в Тверской картинной галерее. Фото: gallery.tverreg.ru

Зрители перед пейзажем Верне в Тверской картинной галерее. Фото: gallery.tverreg.ru

КАРТИНА ДНЯ