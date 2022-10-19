Как картина, которой восторгались аристократы Парижа 18 века, оказалась в школе в тверской глубинке

Судьба картины Клода Жозефа Верне «Пейзаж на заходе солнца », (1785 г.) оказалась очень непростой. Фото: gallery.tverreg.ru

В галерее или на выставке особенно и не задумываешься о судьбе картин - ну висят, красиво. А ведь у каждого произведения искусства своя судьба, причём у многих такая, что любой остросюжетный детектив позавидует. Только по картине-то этого не видно: висит себе в раме, век коротает. Но вот стоит немного «копнуть» и ... сюжетные повороты судеб произведений искусства очень увлекательны.

Вот, к примеру, одна из по-настоящему значимых, вещей коллекции французского искусства Тверской областной картинной галереи картина Клода Жозефа Верне «Пейзаж на заходе солнца », (1785 г.) На вид - просто красивый пейзаж идиллический.

А сколько в судьбе этого пейзажа интересного. Написана по заказу интенданта короля Людовика XVI, после казни владельца в пору революционного террора продана с аукциона, потом долгий переезд из Франции в Россию и ... тверская глубинка, а позже ещё одна революция - русская. Но, обо все по порядку.

Как этот пейзаж Верне попал из Парижа в Тверь, а так же обстоятельства написания этой картины удалось недавно выяснить сотрудникам Тверской областной картинной галереи.

Художник Клод Жозеф Верне автором был известным и востребованным во Франции предреволюционной поры, ему делали заказы высокопоставленные и даже монаршие особы. Работал по заказам российской императрицы Екатерины II и наследника Павла Петровича. Его большие холсты приобретали коллекционеры для украшения своих дворцов по всей Европе.

В поисках истины тверские исследователи пролистали архивы, точнее книгу заказов художника, обнаружили запись о ней. Просмотрели каталог художественного Салона 1785 года - она там экспонировалась. И что вообще невероятно - им удалось найти визуальное подтверждение участия пейзажа Верне в этой выставке.

Итак, заказал художнику этот пейзаж Папийон де ла Ферте, интендант «Малых забав», отвечавшего за досуг короля.

Перед тем как «осесть» в коллекции этого высокопоставленного филантропа и знатока живописи, картина успела побывать на выставке - Салоне 1785 года.

«Исключительной удачей можно считать прямое визуальное свидетельство, которое предоставляет известная гравюра итальянского художника Пьетро Антонио Мартини «Вид Салона 1785 г.». В организованной структуре экспозиции главного зала Салона по центральной оси, чуть ниже и левее портрета Марии-Антуанетты кисти Адольфа Ульрика Вертмюллера, четко локализуется картина, которая напрямую отсылает к тверской работе»,- пишет в своём исследовании, посвящённом этому пейзажу Верне научный сотрудник Тверской областной картинной галереи Анна Романова.

Каким образом картина попала в Россию, какими путями – вопрос остается открытым. После казни в 1794 году Папийона де ла Ферте (он пал жертвой революционного террора), его коллекция живописи была распродана на аукционах, частично отошла в пользу государства. Возможно, на одном из аукционов ее и присмотрели для князей Куракиных, а потом оно было привезено в их тверское имение Степановское-Волосово, да там и осталось. Ну а дальше ... была революция.

В 1937 году в тверскую галерею этот пейзаж передали из Калининского областного краеведческого музея. В музей же ее привезли в числе прочих вещей в августе 1922 года из Зубцова с записью «из упраздненного зубцовского уезда». В архиве галереи сохранилась опись предметов, которые в августе 1922 года были свезены в здание школы в Зубцове. Среди них были картины из поместий Потехино, Масальское, а также из усадьбы Степановское-Волосово. Тверская усадьба Князей Куракиных славилась весьма неплохой коллекцией живописи.

О том, как безымянная картина из Тверской картинной галереи оказалась шедевром фламандской живописи, читайте здесь.