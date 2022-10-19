Ни одна опухоль не развивается за месяц: 51,7% онкозаболеваний в Тверской области выявляют на ранней стадии

Заболевание лучше предотвратить, чем лечить - поможет своевременный скрининг. Внимание к собственному здоровью. Фото: ПТО

Сегодня именно раннее выявление и обращение к врачу-онкологу является решающим фактором для успешного лечения. На данный момент в Тверском регионе выявляется 51,7% новообразований на ранних стадиях. Такую статистику привели специалисты областного онкодиспансера на конференции в Перинатальном центре, где обсудили вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями в Тверской области.

Ни одна опухоль не развивается за месяц, от момента возникновения злокачественной клетки до клинически определяемого рака проходят годы. Диагноз заболеваний женской репродуктивной системы и молочной железы составляет 9,4% от общей статистики. Рак шейки матки занимает первое место в онкогинекологии (70% - 92 % от всех случаев). С актуальной информацией выступила главный внештатный врач-онколог Минздрава региона Оксана Комарова.

Планируется организация обучения акушеров-гинекологов в онкодиспансере, проведение образовательных модулей между специалистами Центра им. Аваева, онкодиспансера, Перинатального Центра и специалистов медицинских учреждений Тверской области

А ещё, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Для своевременной диагностики, врачи Перинатального центра рекомендуют:

1. Регулярно посещайте гинеколога. В 100% случаев диагностики изменений в шейке матки у пациентки обнаруживается вирус папилломы человека. Особенно важно контролировать свое здоровье при наличии «фоновых» заболеваний - эрозия, эктопия, полипы, лейкоплакия.

2. Патологические или предраковые состояния - это дисплазия шейки матки, изменения ткани с развитием ядерной атипии и утратой нормального слоистого строения эпителия. Различают три вида дисплазии - легкую, умеренную и тяжелую. При несвоевременной диагностике это состояние может перейти в онкологический процесс. Цитологический скрининг и хирургические методы лечения фоновых заболеваний шейки матки значительно снижают риски развития дисплазии.

3. Проходите на заболевания шейки матки - мазок на онко-цитологию, ПАП-тест начинают делать с 20 лет. Тестирование на наличие вируса папилломы человека проводится с 30 лет, до 30 - по показаниям.